陶冬：Fed降息卻展鷹姿 英國脫歐又逼選舉

瑞士信貸第一波士頓董事、亞洲區首席經濟分析師陶冬在個人部落格發文，表示資金市場流動性短缺，美國迎來今年第二次降息的可能性甚高，本周 Fed 將開會，降息一碼基本上是板上釘釘了。以下為部落格全文：

英國脫歐方案得到議會通過和中美貿易談判取得進展，成為上周兩大事件，推動風險資產市場上升，美國 S&P500 逼近歷史記錄（盤中一度突破記錄），資金繼續從債市流向股市，資產配置偏向增加風險權重，提高槓桿比率。英國首相在議會被連番羞辱之後，上週二再度將脫歐方案擺在臺上，進行二讀表決，在安定住自家陣線之後誘發工黨疑歐派叛變，方案成功獲得議會批准，但是無法趕在 10 月底之前付諸實施，英鎊匯率和英國股市造好。

歐洲央行例會上沒有進一步的寬鬆措施出臺，德拉吉舉行了任內最後一次記者會，聲言講 QE 進行到底，不過市場反應不大。紐約聯儲進一步擴大對 repo 市場的注資，不過市場焦點放在即將召開的聯儲會議上，基金經理預期聯儲示意減息告一段落，資金看淡債券，十年期國債利率重上 1.8% 關口。黃金越過 1500，不過觀望氣氛濃厚。中國政治局學習 blockchain，加密貨幣莫名其妙地暴漲了一次。

美國公開市場委員會本周開會，筆者預期鷹派降息。由於債市嚴重傾向于聯儲持續減息，加上資金市場流動性短缺，美國迎來今年第二次減息的可能性甚高，期貨市場價格顯示聯儲有 93% 的機會減息 25 點。相信決策者不會甘冒債市大跌風險而給市場一個意外，即場減息一碼基本上是板上釘釘了。

這次例會的看點在於聯儲說什麼，而不是做什麼。今年夏季困擾市場的兩大不確定性（貿易糾紛和脫歐進程）均出現重大轉機，鮑威爾口中的週邊因素之前景得以改善，中期利率微調的原因正在消失，聯儲必須要給一個說法。筆者認為，會議聲明可能會提到經濟形勢及週邊環境不再需要進一步減息，但是未必直接針對市場利率作口頭干預。換言之，決策者表明自己暫停減息的態度，但是並不急於干預利率水準。在被市場牽引著連降兩次利息之後，聯儲準備紮起馬步，與資金的減息預期做一次博弈，同時為萬一需要再次降息留下退路。

英國首相詹森成功地別了工黨領袖科爾賓的馬腳，誘使 19 名工党議員支持脫歐方案，成就了前任首相三次未竟之功。不過議會也打了詹森的臉，他自設的 10 月 31 日死限時刻肯定無法達成脫歐，令他憤然號稱議會已經毀壞。本週一，詹森打算再別科爾賓的馬腳，要求 12 月 12 日大選。提前大選需要議會三分之二的票數支持，他聲稱如果工黨不支持提前大選，唐寧街十號便不提交脫歐立法供審議，甚至 “政府罷工”，表達破釜沉舟的決心，11 月 6 日的預算案審議已經被政府取消了。在過去三年起碼提出過 35 次對現政府不信任動議的科爾賓，這次卡住了。

民意調查中明顯落後的工黨，目前並不希望選舉，但是又不能踩入保守黨的陷阱，於是工黨集體投棄權票等戰術性方案出籠。簡單而言，英國議會通過了脫歐方案，但是圍繞議程、選舉的攻防還會繼續，在議會制度誕生地英國上演的程式較量這次會發揮得淋漓盡致，英國脫歐還有許多戲要唱。

本周市場焦點：1）聯儲公開市場委員會會議，預計下調聯儲利率和 IOER 利率各 25 點，同時預告現降息週期可能已經結束。2）美國第三季度 GDP 資料，市場預測中位數為 1.7%。3）十月非農就業資料，估計就業增加 90K，不過此資料因為 GM 工潮而可能有很大的預測偏差。4）歐洲第三季度 GDP，預計為 1%（環比 0.1%）。5）日本央行有可能在本周會議上推出刺激通脹的幾項措施。

本週記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。