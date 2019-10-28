散戶居高思危？10月CCI調查 投資股票信心創4個月低點

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (28) 日公布 10 月消費者信心指數 (CCI) 調查，總數為 80.97 點，較上月上升 0.11 點，來到 3 個月來高點，六項指標中，四升二降，上升最多為「購買耐久財」，而下降最多者是「投資股市時機」也是 4 個月來低點。其中，有高達 67.5% 受訪民眾認為未來半年不是投資股票好時機，顯示目前大盤衝破 29 年新高後，散戶居高思危的心態濃。

台經中心指出，本次調查中，上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，調查結果為 105.40 點，較上月上升 3.15 點，創 2015 年 8 月以來新高，顯示近來自住買盤回溫推升溫房市逐漸回穩，而汽車年底前的銷售旺季也助推升新車銷售。

其他上升指標中，依幅度分別為「未來半年國內物價水準」52.75 點，月升 1.5 點；「未來半年國內經濟景氣」為 87.30 點，月升 0.95 點，並創 2015 年 5 月以來高點，則是反映近來國內智庫頻頻調高台灣經濟成長率 (GDP) 預測，有助民眾對於經濟展望信心回溫；「未來半年家庭經濟狀況」為 91.15 點，較上月上升 0.65 點。

此次下降幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查為 61.6 點，月減 3.5 點，其次是「未來半年國內就業機會」87.6 點，月減 2.1 點。

從絕對水準來看，六項指標有五項偏向皆悲觀指標，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」樂觀 (子指標分數低於 100 者「偏向悲觀」)。

另外，「目前健康狀況」指標部分，本月調查結果為 115.6 點，較上月的調查結果下降 7.4 點，不過民眾對自身健康看法仍呈現樂觀；「預期健康狀況」指標 101.1 點，月減 4.6 點，也呈現樂觀。