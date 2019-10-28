新聞

散戶居高思危？10月CCI調查 投資股票信心創4個月低點

10月消費者信心指數來到3個月來高點。(圖：台經中心提供)
10月消費者信心指數來到3個月來高點。(圖：台經中心提供)

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (28) 日公布 10 月消費者信心指數 (CCI) 調查，總數為 80.97 點，較上月上升 0.11 點，來到 3 個月來高點，六項指標中，四升二降，上升最多為「購買耐久財」，而下降最多者是「投資股市時機」也是 4 個月來低點。其中，有高達 67.5% 受訪民眾認為未來半年不是投資股票好時機，顯示目前大盤衝破 29 年新高後，散戶居高思危的心態濃。

台經中心指出，本次調查中，上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，調查結果為 105.40 點，較上月上升 3.15 點，創 2015 年 8 月以來新高，顯示近來自住買盤回溫推升溫房市逐漸回穩，而汽車年底前的銷售旺季也助推升新車銷售。

其他上升指標中，依幅度分別為「未來半年國內物價水準」52.75 點，月升 1.5 點；「未來半年國內經濟景氣」為 87.30 點，月升 0.95 點，並創 2015 年 5 月以來高點，則是反映近來國內智庫頻頻調高台灣經濟成長率 (GDP) 預測，有助民眾對於經濟展望信心回溫；「未來半年家庭經濟狀況」為 91.15 點，較上月上升 0.65 點。

此次下降幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查為 61.6 點，月減 3.5 點，其次是「未來半年國內就業機會」87.6 點，月減 2.1 點。

從絕對水準來看，六項指標有五項偏向皆悲觀指標，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」樂觀 (子指標分數低於 100 者「偏向悲觀」)。

另外，「目前健康狀況」指標部分，本月調查結果為 115.6 點，較上月的調查結果下降 7.4 點，不過民眾對自身健康看法仍呈現樂觀；「預期健康狀況」指標 101.1 點，月減 4.6 點，也呈現樂觀。

延伸閱讀

留言載入中...P

相關新聞