台股盤前─外資搧風多頭火種驚驚漲 惟小碎步拉回整理難免

台股加權指數上周五 (25 日) 小跌 24.02 點，以 11296.12 點作收，隨著美股多頭續攻，有助市場信心熱度，法人指出，外資已呈現連 10 買，暫無獲利了結賣壓的跡象，軋空行情相當熱絡，本周摩台指可望拉高結算，不過，接下來有美國 FOMC 會議登場、蘋果公布財報等國際大事會令市場先行觀望，再加上技術面上大盤日 KD 已有下彎跡象，小碎步拉回整理難免，但大致上偏多格局不變。

三大法人上周合計買超 34.7 億元，外資及陸資買超 32.96 億元，自營商買超 2.64 億元，僅投信賣超 0.63 億元；其中，外資已呈現連續 10 個交易日買超，周合計買超 415.8 億元。

由於英特爾繳出強勁財報，加上美中貿易協議訊息正面，上周五美股四大指數收漲，以費城半導體指數漲幅較大漲 33.16 點或 2.05%，收 1648.67 點；那斯達克指數上漲 57.32 點或 0.70%，收 8243.12 點；美股道瓊指數上漲 152.53 點，或 0.57%，收 26958.06 點；標普 500 指數上漲 12.26 點，或 0.41%，收 3022.55 點。

鴻海已規劃 11 月中旬召開年度第二次法說會，由董座劉揚偉親自主持，法人預期，鴻海上季每股純益可望超越上半年，已見到外資開始積極布局，上周成為第二大買超標的，共買超逾 11 萬張，投入金額逾 90 億元。

蘋果預定台北時間 31 日清晨公布第三季財報，除獲利數字是否如市場預期好，第四季消費旺季預測和美中貿易戰對其中國市場影響，都受到外界高度關注，也牽動蘋概股走勢。

由於高通、匯頂等兩大主流規格不約而同出現安全性漏洞，屏下指紋辨識技術面臨大挑戰，中國兩大行動支付平台支付寶、微信支付公告暫停支援三星兩款新機使用行動支付，而網路也盛傳華為新機也出現同樣問題，不過，三星已推出軟體更新解決，三星新機的銷售後續狀況，將連動台廠相關供應鏈包括神盾、華通等。

美國 FOMC 會議將於 10 月 29 日至 10 月 30 日召開，由於美國總統川普積極喊話，甚至表態「聯準會 (Fed) 若不降息就是瀆職」，市場普遍預測聯準會將降息 1 碼，不過，高盛認為，屆時 Fed 會後聲明可能有兩調整暗示本次寬鬆循環結束，對資金面的續航力影響有待觀察。