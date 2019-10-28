美銀美林：一度炙手可熱的槓桿貸款漸趨冷卻

美銀美林分析師在一份最新報告中提出警示，高達 1.2 兆美元的槓桿貸款 (Leveraged Credit) 市場目前正開始出現需求冷卻，如果這項提供企業融資的來源狀況進一步惡化，該市場可能出現違約。

在過去 10 年中，美國企業因低利率而紛紛轉向槓桿貸款市場，以在較少附加條款限制下輕鬆取得信貸；但在過去 12 個月中，這類債務的需求正急劇下降，美銀美林指出，最近的跡象表明，長久以來令人擔心的槓桿貸款違約風險可能飆升。

由 Oleg Melentyev 領導的美銀美林分析師在給客戶的報告中指出，「在過去幾週和幾個月中，出現許多緊縮信貸狀況的新跡象，從全面市場的分歧到急劇擴散的降評，進而困境不斷上升，到最後低評級的企業難以取得資金。」

該報告指出，「這些非常重要的事態發展值得我們重視，因不斷惡化的槓桿貸款市場已開始浮現嚴重警訊。」

近年來，信用評級機構、監管機構、國際貨幣基金 (IMF)，甚至是業界銀行業者都釋出有關槓桿借貸熱潮嚴重結束的危險訊號。

巴克萊 CEO Jes Staley 在接受美媒採訪時，亦提醒人們對槓桿貸款市場的風險，因包括巴克萊在內的幾間銀行，最近拒絕買進約 20 億美元的槓桿貸款，這讓業界「大開眼界，了解到這已不再是白吃的午餐」。

但不久前的情況並非如此，當時即使滿手高風險企業債的發債方只提出脆弱的保障和創意式地對未來 10 年槓桿獲利預測，都還能輕易地取得槓桿貸款。

People's United Advisors 首席固定收益策略師 Karissa McDonough 表示：「廉價資金唾手可得，對契約幾乎沒有任何限制或擔憂。」

但是最近的槓桿貸款市場，卻出現了顯著轉變。

如下圖所示，投資銀行高盛 (Goldman Sachs) 亦指出，儘管近期美國利率下降，但事實上美國槓桿貸款市場的降評數卻增加了，而固定利率、高收益債券市場的投機級債券則維持不變。

（圖: 高盛）

美銀美林分析師的看法表示，他們並不認為目前槓桿貸款的需求不振，可能導致高收益債市亦出現巨額虧損。

美銀美林指出，這主要是因為，雖然投資人在槓桿貸款市場的需求降溫，但仍還是希望在債市中找尋到具有高殖利率的標的，故美銀美林並不預期高收益債會與槓桿貸款市場出現同樣之風險。