外資估旺宏Q4營收僅將小幅季減3% 毛利率續揚站穩30%水準

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 昨 (24) 日召開法說，並公佈第 3 季財報，雖然 ROM 因客戶訂單提前於第 3 季出貨，將使第 4 季業績減少，但外資認為，在 Flash 業績雙位數成長帶動下，第 4 季整體營收僅將小幅季減 3%，毛利率上看 33%，且 NOR Flash 價格可望上漲 1-3％，並續揚至明年第 1 季。

亞系外資認為，旺宏第 4 季 Flash 業績可望出現雙位數成長，抵銷 ROM 營收下滑的表現，預估第 4 季整體營收將小幅季減 3%，但較去年同期成長 28%，也因產品組合改善，看好第 4 季毛利率將持續拉升、估達 33%，維持「中立」評等，但上調目標價至 34.5 元。

美系外資則指出，目前低密度 NOR Flash 供需仍緊俏，整體通路端庫存水位維持約 5 周的健康水準，看好第 4 季 NOR Flash 價格可望上漲 1-3%，且走揚態勢將延續至明年第 1 季，維持「買進」評等，目標價維持 35 元。

旺宏董事長吳敏求表示，由於大客戶出貨策略改變，將使第 4 季 ROM 營收較第 3 季減少，但看好 NOR Flash 與 SLC NAND Flash 需求表現佳，估 NOR Flash 價格將持穩，SLC NAND Flash 則估持穩或微幅跌價。

吳敏求並對明年 19 奈米 SLC NAND Flash 出貨動能非常有信心，預期將對營運帶來很大的貢獻，並看好旺宏 NOR Flash 未來 1 至 2 年，在醫療與物聯網領域的成長潛力。

旺宏第 3 季在存貨跌價損失大幅降低下，毛利率持續回溫，回升至 30% 水準，營益率也季增達 9 個百分點，稅後純益 18.53 億元，季增 6.03 倍，年減 3%，每股純益 1.01 元，為今年高點；前 3 季稅後純益 22.58 億元，年減 63.14%，每股純益 1.23 元。

