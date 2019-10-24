〈房產〉房貸利率持續下探 套房貸款利率仍超過2%

根據央行最新公布的五大銀行新承做房貸，其中，9 月新增購屋貸款利率跌至 1.615%，創下歷史新低，而聯徵中心今年第 2 季新增房貸統計，各類型的產品貸款利率同步走低，目前僅剩下套房產品平均貸款利率超過 2%。

根據聯徵中心第 2 季的新增房貸資料顯示，各類型產品包括公寓、透天、電梯大樓、別墅、樓中樓等產品，平均貸款利率多再 1.72%-1.82% 之間，平均核貸成數也多在 7 成以上，顯見銀行認為自用型產品風險低，願意給較好的貸款條件，唯獨套房產品的平均貸款利率仍超過 2%，貸款成數也明顯低於其他產品。

套房產品不僅貸款條件比其它自用產品差，全台南北的貸款條件差異更大，聯徵中心資料顯示雙北市的套房貸款利率約 1.8%-1.9%，但中南部地區可能套房貸款利率平均在 2.4%-2.5%，顯見在銀行眼中雙北市以外的都會區，套房產品並不是銀行眼中的優質資產。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，以高雄地區為例，套房第 2 季的貸款利率為 2.51%，樣本數也僅僅只有 59 件，實務經驗來看，高雄市 15 坪以內的套房因為總價不高，投資或收租型的買方可能直接就不貸款付現金，真的要買套房跟銀行貸款，可能面臨到願意承做的銀行有限，貸款利率可能在較高，相對於一般正常住家現在高雄有機會做到 1.6% 以下的條件相比，可以說是銀行認定買套房屬於投資行為，貸款意願並不積極。