華爾街齊喊買 Cramer：等到下週二三就該買進亞馬遜

CNBC 知名財經節目主持人 Jim Cramer 週五 (25 日) 表示，儘管亞馬遜(AMZN-US) 獲利不及預期，且財測發出預警，但並非真的陷入麻煩，仍值得下週買進。

「這是一家出色的企業，下週中期就可以買進。」Cramer 建議投資者等到這幾日的拋售清盤後再入場。

亞馬遜週五開盤大跌 4.5%，但最終收斂跌幅至 1.09%。

「我想市場感覺他們被打敗了，但這種感覺是錯的，他們很有信心所做的事情是大家想要的。」

亞馬遜週四公布第三季獲利遜於分析師預期，且最重要的假期購物季營收財測也令人失望。

然而，第三季營收卻超過預期，成長 24% 至 700 億美元，表明亞馬遜重金投資免費的一日運送策略奏效，激勵更多消費者選擇在亞馬遜網站上購物。

Cramer 表示，顧客很明顯想要這一日運送服務，因此等到下週中期，投資者就會了解亞馬遜重金開拓的新交貨標準是正確方向，該措施會讓「一日交貨」成為 Prime 會員默認選項。

亞馬遜過去 2 季均花費超過 8 億美元在開拓這項免費的一日運送服務，使其應用到更多產品和更廣的地區，亞馬遜預計第四季還要為此服務再花費 15 億美元，以擴大其倉庫座落範圍和產品選項。

Cramer 補充，「那些擔心亞馬遜的人，也是一次又一次扭轉亞馬遜走勢的同一批人。亞馬遜做的就是顧客要的，接著他們會找出如何更便宜執行這點的方法。」

華爾街同聲喊買

D.A. Davidson 分析師 Tom Forte 週五研究報告指出，「只要財報受到鼓舞，亞馬遜就傾向投資支出，如果對結果不滿意，就會縮回投資，目前我們看到他們一再擴大投資 Prime 的一日運送服務。此外，每當投資增加，就會引起投資者的焦慮，股價短期內就會承受壓力。但我們反而認為這創造了買進機會，一如往日那樣，因此我們重申買進評級，也建議投資者逢低入場。」

JMP Securities 分析師 Ronald Josey 也認同亞馬遜的投資策略，「市場份額擴大的長期利益大於任何短期成本。」他維持其「符合市場表現」的評級，但目標價自 2275 美元小幅下修治 2250 美元。

Canaccord Genuity 分析師 Maria Ripps 同樣不擔心亞馬遜。她重申買進評級以及 2250 美元的目標價，主張第三季的營收表現反映一日運送服務的策略正確，雖然削減了營業利潤，但可以帶來長期的高成長，投資者可長期持有。

Oppenheimer 分析師 Jason Helfstein 維持亞馬遜優於市場的評級，「有鑑於亞馬遜投資成功，我們預期投資者會克服近期的利潤壓力。」

瑞信分析師 Stephen Ju 給予優於大盤的評級，但小幅下修目標價至 2100 美元。他認為第三季財報雖然有一些「噪音」，但亮點應該還是在一日運送策略帶來的營收成長，以及 AWS 資本化租賃增加。

「我們持續支持亞馬遜採這種更積極的角度，因為亞馬遜戮力抬高他們在消費者心中與競爭者之間的價值差距。」