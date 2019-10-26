跟進免費策略！AT&T無線用戶也能免費訂閱HBO Max串流服務

華納媒體選擇《Circe》作為即將推出的 HBO Max 串流影視的內容，欲吸引年輕觀眾，並期許 HBO Max 如同希臘神祇 Helios 的女兒 Circe 那樣，馴服野獸並讓眾神感到威脅。

HBO Max 即 HBO 加上電影、原創節目和電視影集 (如《六人行》) 的串流影視服務，根據 AT＆T (T-US) 營運長 John Stankey 的說法，HBO Max 將於春季開始上線，美國 1000 萬名 AT&T 顧客若也訂閱 HBO，就可以免費觀賞 HBO Max。

知情人士透露，AT&T 目標在 2025 年達到全球訂閱人數約 8000 萬人，其中約莫 5000 萬人在美國。這是相當有野心的目標，且這與 Netflix(NFLX-US) 早期發展相吻合，介於迪士尼 11 月 12 日預計推出的 Disney + 的中段目標。

業內人士表示，華納媒體希望 2021 年以更低成本推出廣告支援的 HBO Max 時，這項服務能夠得到提振，到時華納媒體還會新增一些直播節目。

高層表示， HBO Max 的長期目標是幫助 AT&T 留住無線訂閱顧客，也可以讓公司將無線和 DirecTV 衛星數據配對，以更深入了解顧客，進而能向廣告商收取更高的費用。

作為這場串流媒體大賽最後出場選手，HBO Max 面臨著艱鉅的競爭環境，儘管華納兄弟也有海量的影片內容庫，例如《閃靈》和《史酷比》，但其品牌知名度卻不及迪士尼旗下的 Pixar 或漫威。

另外，價格也可能是其絆腳石：HBO Max 可能比要價 14.99 美元的 HBO 價格再貴一些，遠高於蘋果 Apple TV (4.99 美元)+ 和迪士尼的 Disney+ (6.99 美元)，也高於定價 12.99 美元的業界現行王者 Netflix (NFLX-US)。

AT＆T 營運長 John Stankey 希望將 HBO 現有 3500 萬美國訂戶基礎轉成 HBO Max 使用者，但這樣做就必須和現行付費的電視提供商重談交易，電視提供商可能會擔心這會讓 AT&T 搶走其影視顧客。

華納媒體將於 10 月 29 日宣布 HBO Max 的價格和詳細信息。