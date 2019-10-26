美國經濟要走向衰退嗎？彭博：這幾支股票讓你有信心

過去幾週接連釋出美國經濟指數，數據萎靡讓美國經濟衰退響起了警鐘，市場投資人可能認為股市在這波慘澹的數據中，陷入低迷的困境。但事實上，以下這七支股價圖表，或許可以重振投資人對美股和經濟擴張的信心。

蘋果 (AAPL-US)

iPhone 製造商無庸置疑的已經再次奪回全球市值第一的公司地位，在下週的財報公佈前，於週五刷新股價。

蘋果股價 (圖片: 彭博社)

應用材料 (AMAT-US)

上週五，全球最大的半導體製造設備供應商的收盤價創下了自 2018 年 4 月以來的最高水平。英特爾公司，台灣半導體製造公司和東芝公司是其主要客戶。

應材股價 (圖片: 彭博社)

惠而浦 (Whirlpool)

美國電器製造商，位列於財富 500 強中。 2006 年 3 月 31 日，惠而浦 (WHR-US) 在收購美泰格後成為全球最大的電器製造商。本週早些時候超過持續運營利潤預期後，惠而浦股價逼近自 2018 年 5 月以來的最高水平紀錄。

惠而浦股價 (圖片: 彭博社)

沃倫貝格工業 (Winnebago)

美國大型露營車製造商股價在週三大漲，此前該公司公佈的財報中，利潤超出分析師的預期。該股價收在自 2018 年 1 月以來最高水平的 50.91 美元。

康明斯 (Cummins)

柴油引擎及氣體燃料引擎的開發及生產商，週五交易價格創下 2018 年 2 月以來的最高水平，並計劃於下周公布財報。

PPG 工業集團

美國主要生產塗料、玻璃、玻璃纖維及化學品的這家企業，於 10 月 22 日創下收盤價新紀錄。

賓士域集團 (Brunswick)

美國划船生活方式品牌製造商，公佈的利潤超過了分析師的最高預期，目前交易價格是一年多以來的最高水平。

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