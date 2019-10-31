美國積極深化跨國監理合作！四大金融機關加入「全球金融創新聯盟」

美國證券交易委員會（SEC）10 月 24 日宣布，已攜同美國商品期貨交易委員會（CFTC）、隸屬美國財政部的貨幣監理署（OCC）和美國聯邦存款保險公司（FDIC）加入由英國金融行為監管局（FCA）領導的「全球金融創新聯盟（GFiN）」。

根據介紹，為了滿足各國監理機關在因應創新趨勢及科技上的需求，英國金融行為總署（FCA）原先提議成立全球監理沙盒（Global Sandbox），但鑒於跨國發展業務的新創公司日益增加，全球監理沙盒於去年 8 月更名為全球金融創新聯盟，並於今年 1 月正式成立，以供尚未建置沙盒機制的監理機關參與，同時協助業者尋求新商機及促進全球 46 家金融監理機關、央行和國際組織之間的合作與協調。

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英國金融行為監理局過去曾表示，GFiN 的創始構想是基於「全球沙盒」的概念，這個新成立的網絡將協助新創公司在探索新想法時與國內、國際的監管機構互動，因此 GFiN 的主要目的是形成監管機構的網絡，探討關於金融科技方面的政策，並且發展全球沙盒，為企業提供能夠嘗試跨界解決方案的環境。

SEC 表示，「通過促進金融服務創新方面的知識共享，GFiN 的美國成員將共同促進金融和市場的誠信、消費者和投資者保護、金融包容性、競爭和金融穩定性」。聯合新聞稿提到，美國金融監管機構近年來積極採取措施，除了增強監管機構對所有利益相關方的了解以外，還希望能盡速發現新興監管機會、挑戰和風險，而參與 GFiN 將能有助進一步實現這些目標。

值得注意的是，台灣金管會也已於今年 5 月 1 日正式加入 GFiN，並參與跨境沙盒試驗（Cross-border Testing）及監理科技（RegTech）工作小組。據悉，GFiN 今年的工作計畫將聚焦於跨境試驗的申請正式化、監理科技的落實運用、協助監理機關發展對創新業務的監理方法。

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