中信完成台灣首筆區塊鏈信用狀交易、央行擬加入金融區塊鏈函證

綜合媒體報導，中國信託銀行宣布，已順利在區塊鏈信用狀平台上與奇美實業共同完成台灣首筆真實交易試行，同時也是全球首筆橫跨歐亞的區塊鏈信用狀交易。

據悉，上述交易由奇美出貨給波蘭的進口商，中信銀行擔任押匯行，荷商安智銀行（ING）擔任開狀行，並透過橫跨歐、亞兩洲的區塊鏈貿易融資方案「Voltron」進行，由「中信銀行、滙豐銀行、荷商安智銀行、渣打銀行、法國巴黎銀行、國民西敏寺銀行、瑞典北歐斯安銀行、泰國盤谷銀行」這八家銀行共同建置，主要由企業級區塊鏈軟體業者 R3 旗下區塊鏈平台 Corda 提供技術支持。

目前，國際大型企業如美國糧食商嘉吉公司（Cargill）、印度跨產業集團信實工業（Reliance）、澳洲礦業公司力拓集團（Rio Tinto）、中國深圳兆馳電子等，已利用該平台試行交易，貿易遍及 13 個國家。

中國信託金控為發展區塊鏈，早在 2016 年就已成立區塊鏈實驗室，並在跨業、跨境的數項區塊鏈專案取得成果，包括 2018 年 1 月與 KKFARM（科科農場）合作商轉推出將區塊鏈技術應用於音樂產業的智慧版權發行平台；今年 3 月與慧康生活科技利用區塊鏈記錄醫療資訊授權、使用狀況以及分潤模式；今年 8 月協助電商 Soocker 基於鏈上的記錄，代品牌商向網紅支付酬勞。

金融區塊鏈函證有望今年底試行

另一方面，根據《工商時報》引述金融業界人士消息報導，票券業將由國際票券打頭陣於「本月上線加入區塊鏈函證」，後續還將有 8 家票券公司跟進加入。繼證交所及集保公司、審計部之後，後續還有其他高度代表性的官方單位將加入金融區塊鏈函證的行列，其中包含中央銀行以及中華郵政兩大機構，最快應可望在今年底試行，並在明年的財報函證開始採用區塊鏈。

根據財金公司的最新統計，現在金融區塊鏈函證已參加的金融機構合計超過 30 家銀行，包括：台灣銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海商銀、兆豐銀行、國泰世華、台中商銀、新光銀行、元大銀行、台新銀行、土地銀行、合作金庫、台北富邦、高雄銀行、王道銀行、台灣企銀、瑞興銀行、三信商銀、聯邦銀行、遠東銀行、永豐銀行、玉山銀行、凱基銀行、星展銀行、日盛銀行、安泰銀行、中國信託、中國輸出入銀行等。

據了解，正在規劃參加或測試中的單位，則包括了中央銀行、中華郵政兩大指標意義大的官方機構，和匯豐銀行、板信銀行、花蓮二信、陽信銀行、法國興業等銀行。

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