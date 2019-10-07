半導體類股基本面好轉 領軍亞股科技股攻高

《彭博社》報導，半導體類股一直是今年亞洲科技股的最大動能，並且數間資產管理公司認為，這樣的趨勢還尚未結束。

據普信 (T. Rowe Price)、Midas 國際資產管理公司和 Eugene 資產管理公司等投資者表示，這是因為全球記憶體晶片週期即將觸底。

儘管美中貿易緊張局勢持續加劇，但 MSCI 亞太資訊科技指數今年迄今仍上漲了 19% 以上，比 MSCI 亞太指數高出了 13 個百分點。自 2017 年 6 月以來，科技股指標也創下了自 2017 年 6 月以來相對於更廣泛的亞洲同行最好的季度表現。

MSCI 亞太資訊科技指數優於 MSCI 亞太指數 (圖片：彭博社)

全球最大的晶片製造商三星電子將於明日發布新一季財報，該公司可以說是今年亞洲科技股表現的最大貢獻者。儘管三星電子連續三季出現令人失望的獲利表現，但該公司的股價今年迄今依舊上漲了 24%。其他在今年表現良好的亞洲半導體公司也包括東京威力科創 (8035-JP)、聯發科 (2454-TW) 和 SK 海力士 (000660-KR)。

分析師看好晶片製造商帶來的動能，原因在於第三季 4GB DRAM 晶片的現貨價格跌幅縮小至 0.8%，優於上一季的 24% 跌幅。

Hanwha Investment&Securities 分析師 Lee Soon-Hak 表示，儘管第四季 DRAM 晶片價格仍有機會出現兩位數下降的情況，但庫存也持續下降，供應減少預期將為明年帶來上升週期。此外，電信商針對 5G 技術的不斷增加的投資也將拉升伺服器晶片的需求。

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