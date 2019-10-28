中美貿易戰改善 美財報怎麼說？

一週回顧及表現

成熟市場

1. 中國方面對貿易協議也釋出友善態度，市場密切觀察近期美國企業財報表現，以及本週美日央行動態，全球股市上漲 1.24%；

2. 美國新公佈之房市相關數據和密西根大學消費者信心指數皆不如預期，但在市場投資情緒樂觀的提振下，美股上漲 1.22%；

3. 英國有望延後脫歐時程表，且歐洲央行在週四維持利率不變，總裁德拉吉則在記者會上對歐元區經濟做出悲觀的評估，歐股上漲 1.26%，

新興市場

1. 巴西參議院通過退休金改革法案，拉丁美洲股市展現歡慶行情，上漲 3.02%；

2. 市場預期在全球貿易狀況改善、石油供給庫存偏緊的情形下，油價上漲帶動俄羅斯股市上漲 4.86%。

債券市場

1. 雖全球投資氛圍改善，但美國最新數據好壞參半，美國政府公債上週小跌 0.08%；

2. 美國解除對土耳其的制裁，巴西退休金改革法案通過，智利、印尼、土耳其央行紛紛降息，新興市場債券上漲 0.25%，而當地貨幣計價新興債受惠匯率升值，上漲 0.84%。

原物料、匯率

1. 歐洲央行重啟購債計畫且英國脫歐懸而未決，歐元下跌 0.78%，美元上漲 0.56%；

2. 各國的寬鬆浪潮支撐黃金價格走勢，金價上漲 0.99%。

資料來源: Bloomberg, 2019/10/28（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/10/25）

市場報酬率

資料來源: Bloomberg, 2019/10/28（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/10/25）

三大市場關鍵事件及分析

1. 美國企業盈餘年增率下滑、營收小幅成長

截至 10 月 25 日，標普 500 中 201 家企業已經公佈第三季財報，整體盈餘年增率與營收年增率分別為 - 0.51% 與 3.66%。

資料來源：Factset、Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/10/26。

2. 聯準會報告透露玄機

聯準會發佈對負利率政策的研究報告，認為 0% 並非利率的下限，宣佈實施負利率後，公債殖利率仍可進一步降低，有助達到刺激經濟與物價成長的目標。

負利率對 10 年公債殖利率影響

負利率對殖利率曲線影響

資料來源： Federal Reserve Bank of San Francisco，「鉅亨買基金」整理， 2019/10/26。

3. 俄羅斯央行降息超預期

俄羅斯央行降息 0.5%，高於市場預期的 0.25%，在俄羅斯物價年增率持續下行的情況下，俄羅斯央行未來仍有降息空間，並透過本益比擴張來支持俄羅斯股市。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理， 2019/10/26。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/10/22。

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