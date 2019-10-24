定時定額，用這個方法挑最好

投資的時候，可以選擇將資金一次大筆投入，或是拆成數次小筆資金、分批投入。也許是出於市場看法、資金持有的狀況或想積沙成塔的考量，許多投資人會選擇利用定時定額的方式做投資。那你知道挑選定期定額基金的致勝關鍵嗎？

1. 不同市場，適合不同投資策略

首先要認識不同市場的特性，有一些市場具備長線成長的價值，市場表現一路向上，雖然定時定額投入在大部分的時候也能取得正報酬，但如果一次單筆投入，資金可以享受更久的時間複利效果；而基本面較弱、長期趨勢向下的市場，較適合單筆、短期的操作，但操作這種市場需要對市場有高度的敏感度，且對長期投資人毫無意義；而趨勢不明顯且波動較大的市場，則適合定期定額操作。

資料來源：「鉅亨買基金」整理，資料截止 2019/10/23。

在主要投資市場當中，債券市場漲幅比較溫和，但是長期幾乎都能取得正報酬，較符合上圖狀況一；股市則波動較大，以近 15 年的走勢來看，新興股市較像狀況三，而美國股市則像狀況一。

2. 定時定額，怎麼選最合適？

一般來說，波動大的基金直覺上好像比較適合定期定額，但是其實夏普值（衡量每承擔一單位風險，可以帶來的相對應報酬，數據越大表示 CP 值越高）比波動度更好用！

下方表格分析了以夏普值、波動度來挑選定時定額基金，在近三年、五年的報酬率表現，可以發現，不論是狀況一的成熟股市（下圖以美股為例），或狀況三的新興股市都可以發現，波動度並不是定期定額的致勝關鍵，反而夏普值才是重點。因為即使波動度大，但是並沒有因此帶來相對應的報酬，那就是承擔了不明智的波動率。所以，選擇高夏普值是執行定期定額時的最佳選擇。

定期定額累積報酬率比較

3. 如何知道基金落在哪個象限？

透過鉅亨買基金的網站，可以搜尋出基金的標準差跟夏普值，再跟同類組的基金比較就可以找出最適合定期定額的基金了。由於投資人要整理這樣的資料不容易，因此下表將幾個主要的資產類別夏普值、標準差中位數整理如下方表格。

步驟：到鉅亨買基金網站上的基金總覽➔ 基金評等 ➔ 基金風險

搜尋基金標準差、夏普值的方法

資料來源：「鉅亨買基金」整理，資料截至 2019/10/23。

主要基金類別的標準差、夏普值

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料截止 2019/9/30。上表為晨星各類別中台灣核備可銷售的主級別基金資料中位數統計而得，** 平衡型是美元保守型股債混合類別。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

選定時定額基金有撇步，夏普值是致勝關鍵

許多投資人都想透過定時定額的方法，來累積未來的財富，但如果只單純聽信挑選波動大的基金，很容易到頭來是一場空。記得也要留意夏普值，來觀察多承擔的風險有沒有替你帶來額外的報酬。

鉅亨精選基金

>> 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A 美元累計

>> 摩根基金 - JPM 美國企業成長 (美元)-A 股 (累計)

>>JPM 環球債券收益 (美元) - A 股 (累計)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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