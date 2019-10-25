DSCC：因南韓減產 面板價格可望在2020上半年回升

面板價格近期持續走跌，相較於中國仍擴大產能，南韓決定減產因應。分析師預期，此一做法將有助面板價格在明年上半年回升。

用於電視的液晶面板價格正持續下挫。作為業界指標的 32 吋不含背光組等 Open Cell 半成品，在 2019 年 9 月的大宗交易價格，平均一片為 33 美元左右。較上月便宜約 3%，也是連續第 5 個月的價格下跌。而 55 吋的 Open Cell 半成品，也下滑 5% 至 105 美元左右，價格出現連續 12 個月的下挫。

面板價格之所以無法回升，主要是由於中國廠商的生產效率提升。像是京東方科技集團 (BOE) 還有華星光電 (CSOT) 這些中國面板廠，由於地方政府的補助金，在產線的生產效率逐步作出改善，產品良率也出現提升。

DSCC：因南韓減產 面板價格可望在 2020 上半年回升。(圖片：AFP)

面板供應也因為持續大幅超越市場所需，加上美中貿易摩擦造成全球經濟放緩，面板需求大幅滑落，也使得低價販售的範圍變廣。

全球的各個主要面板製造商也都採取行動，像是南韓三星顯示 (Samsung Display) 就減少收益性低的 43 吋面板生產，並計畫在獨自改良的 OLED 面板方面進行投資量產。而 LG 顯示 (LG Display)，也似乎正對部分尺寸面板進行減產。中國的面板廠商也同樣針對部分尺寸面板，調降產線的稼動率。

美國調查公司「Display Supply Chain Consultants」(DSCC) 的亞洲區代表田村喜男表示，由於南韓的減產，面板在 2020 上半年度若達到供需平衡，價格將會由降轉升。