明年OLED手機面板滲透率近4成 聯詠、神盾營運看增

研調機構集邦科技出具報告指出，中國軟性面板產能持續增加，加上品牌客戶採用率提升，明年 OLED 機種占整體手機市場比重將增加 5.2 個百分點，攀升至 38%，法人看好，台灣 OLED 相關供應鏈如驅動 IC 大廠聯詠 (3034-TW)、指紋辨識 IC 廠神盾 (6462-TW)，將隨著 OLED 採用率提高，帶動出貨量較今年成長。

隨著面板產業供應鏈自韓國及台灣逐步移轉至中國，加上中國廠商如京東方、華星光電的 OLED 產能持續開出，聯詠可望憑藉在中國的高市占，隨著客戶成長而受惠，且 OLED 面板的滲透率目前除手機外，平板、電視也同步提升，皆有助 OLED 驅動 IC 出貨暢旺。

外資指出，聯詠 OLED 驅動 IC 可望複製 TDDI(觸控暨驅動整合 IC) 的成長曲線，將成為繼 TDDI 後的主要成長動能，加上 OLED 驅動 IC 具備較高的銷售單價及毛利率，產品組合優化下，有助減輕 TDDI 價格受壓情形，並提升整體獲利表現。

隨著全屏化成趨勢，近期機種皆搭載屏下指紋辨識來提升附加價值，而 OLED 面板是目前搭載屏下指紋辨識的唯一選擇，法人看好，屏下指紋辨識將隨著 OLED 面板的採用率提升而受惠，神盾先前即為光學屏下指紋辨識 IC 的供應商，近期也打入中國手機大廠，包括 OPPO、VIVO、華為等，預計明年將搭上出貨列車，為明年營運挹注活水。