傳LGD將成為蘋果iPhone SE 2的面板主要供應商

外媒報導指出，LGD 可能會成為蘋果 (AAPL-US) 新機 iPhone SE 2 的供應商之一，該公司生產的面板已被考慮納入蘋果的低成本智慧型手機，而該計畫目前已經通過了最後階段的品質審查。

業內消息人士指出，LGD 可能會調整其預算模型，而 LGD 公司內部目前也正面臨大規模的改組。

預算的擬定尚未完成，然而一旦完成，LGD 將開始著手修改其模組製造設備。消息人士認為，蘋果最初的訂單會很小，而在此之前 LGD 曾使用批量生產設備，為更高價的 iPhone 機型提供 LCD 面板。

隨著蘋果轉向三星的 OLED 顯示器，進而大幅降低對 LGD 的依賴程度。 儘管 LG D 仍提供蘋果少量 OLED 面板，但絕大多數 OLED 訂單還是來自三星。

先前預測蘋果將在 2020 年 Q1 發售 iPhone SE2，iPhone SE2 外觀設計與大部分的硬體規格將與 iPhone 8 非常相似，主要規格包括：

採用與 iPhone 11 系列相同的 A13 晶片

採用 3GB LPDDR4X

NAND Flash 有 64 與 128GB 選項

機殼顏色選項有深空灰、白、與紅

移除 3D Touch 功能

iPhone SE2 售價估計自 399 美元起，並被看好將為既有 iPhone 6 與 6S 系列 1.7 至 2 億使用者帶來一波換機潮。