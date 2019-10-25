〈房產〉北市房價熱門總價帶 北投、萬華等四區最親民

台北居大不易，房仲業者統計今年以來北市各行政區成交總價，發現北市北投、中山、大同、萬華等行政區熱門交易總價帶最為親民，主要成交落點 500-1000 萬之間；松山、南港位於 1500-2000 萬間；大安區熱門總價帶最高，落在 2000 至 2500 萬之間。

以內政部實價資料統計北市各行政區不動產各總價區間的交易件數，其中北投區、中山區、大同區、萬華區交易件數最多的熱門總價區間，落在 500-1000 萬之間，中信房屋研展室副理張漢超分析，低總價產品雖對民眾購買壓力較輕，但這類產品的屋況條件不一，消費者選擇時宜多針對屋齡、坪數、地段和環境等客觀條件進行評估。

張漢超指出，北投區房產交易型態多以中古公寓華廈為主力，且非屬北市蛋黃區內，距市中心也較遠，因此交易單價或總價都相對其他行政區來的低，不過因有捷運貫穿區域內，生活機能環境也不差，因此仍頗受年輕族群喜愛。

至於中山、大同、萬華區，都是北市發展較早的核心區域，受到區域內各種行業型態發展的影響，房地產交易以小坪數為主，且有較多中高屋齡產品。張漢超表示，這三區環境型態有許多類似之處，近年隨著區域發展受到重視，新建案也陸續推出，未來熱門成交總價帶也可望隨之拉抬。

相對於熱門交易總價較低的行政區，大安區的熱門交易總價則高出許多、落在 2000-2500 萬間，為北市當中熱門總價帶最高的行政區。

張漢超分析，大安區豪宅林立、高級地段也不少，熱門交易區間位居高總價帶雖不意外，但依據北市地政局第 1 季的統計，房價走勢已較 2014 年第 4 季的高價下修逾 1 成，顯示高房價買氣寒流也悄悄吹向大安區，但這對大安區房市買盤殺傷力依舊有限、有興趣的買盤仍有撐，也因此，大安區還是可以拿下熱門總價帶最高的冠軍。