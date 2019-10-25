勤誠興業企業總部  入駐新莊「中悦IFC」

伺服器機殼大廠勤誠興業 (8210-TW) 因應產業趨勢發展，擴大台灣研發中心規模，今年八月以約 5 億元總價購買位於新北市新莊副都心「中悦 IFC」商辦大樓部份樓層，日前與中茂資產正式簽約，

勤誠興業 2015 年獲台灣第 24 屆國家磐石獎、2018 年榮獲 SGS ISO9001 績效管理獎，同年 RM237 產品 (虛擬化應用伺服器機殼) 也容獲德國紅點設計大獎，在機殼大廠中位居龍頭地位。

勤誠董事長陳美琪表示，勤誠興業規劃未來企業總部的營運發展，評估很多地區之後，決定將企業總部落腳新莊副都心，也仔細評估過這棟建築的施工品質，經過嚴謹篩選後決定購買，預計 2020 年中前將勤誠興業台灣研發中心與營運總部整合進駐。

勤誠興業以台灣總部為中心，佈局全球，不僅於美國、中國及德國等主要市場設有分公司，在台灣及中國兩地皆設有生產基地，全球總計超過 2000 位員工，鑒於研發與營運總部的整合需求，以及提供員工更優良之工作環境與差旅便利性，在多方評估後，最後選定新莊副都心並直接進駐最新智慧商辦，期憑藉擴大在台研發中心規模，結合研發與製造優勢，提供客戶高度彈性與客製化服務，成為未來企業運作的最佳方案。

「中悅 IFC」建築外觀。

該棟建築為中悦建設機構 - 中茂資產投資興建，中悦建設機構也將企業總部遷至該棟大樓的 22-25 層，並預計將其中一層作為中悦文化博物館。中悦建設機構中茂資產總經理簡宗達表示：「中悦建設機構對於智慧型高端商辦大樓的設計規劃持續精進，這是此次獲得勤誠興業青睞的原因。