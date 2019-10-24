〈房產〉悅城平鎮廠區標售底價降價近7000萬元 今開標仍以流標收場

TFT LCD 應用薄化玻璃廠悅城 (6405-TW)，今年以來兩度委由商仲業者公開標售桃園平鎮工業區工業廠房及土地，廠區土地面積達 5417 坪，今 (24) 日重新開標，雖然招標底價調降近 7000 萬元，但今日再因無人投標而以流標收場。

悅城為活化資產而公開標售的桃園平鎮工業區工業廠房及土地，今年初委由第一太平戴維斯公開標售招標底價 9.98 億元，4 月 2 日開標因無人投標而流標，悅城 8 月董事會決議再度委由商仲標售，底價也調降到 9.2888 億元，但仍以流標收場。

悅城桃園平鎮工業區工業廠房公開標售，位於經濟部編定的平鎮工業區內，正臨 25 米寬的工業一路，臨路面寬達 110 公尺以上，土地面積 5417 坪，建物面積 1190 坪，土地使用分區為乙種工業區，建蔽率及容積率分別為 70% 和 210%。

今年以來全台工業地產交易升溫，外資商仲業者 CBRE 世邦魏理仕最新統計指出，今年前 3 季全台工業地產交易量共達 494.6 億元，其中工業土地交易金額 175 億元，較去年同期成長 58%，反映目前工業市場熱絡的交易情況，但悅城桃園平鎮工業區工業廠房出脫，進行並不順利。