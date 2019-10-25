全台人口密度最高行政區近3年房價全漲 高雄新興區漲16%居冠

人口與交通建設息息相關，而交通建設的發展及便利，又成為帶動房價走高的重要因素之一。房仲業者統計，全台人口密度最高的行政區中，近 3 年房價全數上揚；其中，高雄市新興區上漲超過 16% 居冠、台中市北區也成長 1 成。

而全台人口密度最高的新北市永和區，近 3 年房價走勢最為平穩，平均房價微幅上漲 1.4%

根據內政部戶政司統計，截至去年底，全台人口密度前 10 大的行政區，分別為新北市永和區、台北市大安區、新北市蘆洲區、高雄市新興區、新北市板橋區、三重區、台北市大同區、松山區、萬華區、台中市北區。

永慶房產集團根據實價登錄資料發現，這 10 個行政區近 3 年房價全部上揚，漲幅最高的高雄市新興區成長達 16.6%，平均房價站上每坪 19 萬元；台中市北區成長 10%、每坪 17.6 萬元，萬華區成長 7.9%、每坪 46.6 萬元。

至於全台人口密度居冠的永和區，近年房價最持穩，近 3 年微幅成長 1.4%，平均房價每坪 42.7 萬元，其餘行政區漲幅則落於 2-5% 之間。若以最高單價來看，仍以大安區平均每坪 85.1 萬元居冠，松山區 69.9 萬元、大同區 54.1 萬元分居 2、3 名。

有巢氏房屋研究發展中心資深研究員陳金萍表示，人口密度高的地區雖然人多、擁擠，但同時生活機能也更到位，若加上充足交通建設或市容重整，更具吸力作用，購屋需求穩定。

陳金萍指出，如永和有中正、永福、福和、秀朗 4 座橋連通台北市，且捷運、公車路線多，通勤便利，傳統市場、大賣場、百貨商場等一應俱全，生活機能完善，還有明星學區加持，房價也較台北市親民許多，均吸引首購或換屋族進駐，房市供需穩定。

而房價成長居冠的高雄市新興區，據實價登錄資料，近 3 年屋齡 2-5 年的新古屋交易案件較多，因此房價漲幅較大，且新興區一直以來都是高雄精華區，擁有高雄捷運紅、橘線交會的美麗島站也是優勢之一。

台慶不動產高雄中正文化店店東高玉樹指出，捷運美麗島站具有南、北高雄交通樞紐的功能，加上周邊還有六合夜市商圈能滿足日常生活機能，讓周邊房價有所支撐，而高雄近年推動鐵路地下化工程，目前已近完工階段，新興區位處高雄車站周邊，效應開始發酵，主要路段逐漸打通連接南、北高雄，吸引購屋族進駐，交通利多成房價上揚最大推手。

而房價成長同樣亮眼的台中市北區，陳金萍指出，當地有水湳經貿園區、大型量販店，加上台 74 線太原、松竹匝道是車輛進出必經之路；另外，台中鐵路高架化，移除平交道與地下道，打通東西兩側道路，交通更加順暢，購屋需求增加。熱門物件方面，由於北區是台中較早期發展的區域，2 房、小 3 房到 4 房、大別墅等應有盡有，產品多元。

永慶房屋萬華直營店店長李漢郎指出，萬華區因捷運萬大線已動工，且房價相較台北市其他行政區本就較低，因此近年房價逐步盤整回升中，而低總價加上低利率環境，也吸引不少「租不如買」的首購族。