搭電動車商機+筆電市占率提升 外資喊買貿聯 目標價上看236元

特斯拉昨 (23) 日公布第 3 季財報，優於市場預期，推升概念股貿聯 (3665-TW) 今 (24) 日股價表現，外資出具報告指出，貿聯將受惠電動車滲透率仍偏低，加上三大筆電廠市占率逐步拉升，未來幾年營運仍有支撐，將貿聯評等調升為優於大盤，目標價上看 236 元。

貿聯為連接線廠商，連接線組更涵蓋 7 個產業以上，其中主要為汽車 (佔 16%)、電腦與周邊 (佔 45%) 以及電器 (佔 25%)。

外資指出，特斯拉上海超級工廠中的 Model 3 產量，最快 2020 年下半年開始放量，短期 Model X 與 Model S 銷量下滑，因此儘管有 Model 3 出貨支撐，加上美國與中國對電動車的補貼陸續取消，短期將使特斯拉銷量承壓。

不過，外資認為，中國電動車滲透率仍偏低，未來成長空間大，有助貿聯營運，可望搭著特斯拉需求推升營收上揚，預計車用線束 2019 -2021 年複合成長率，將達 17%。

此外，外資表示，貿聯的電腦擴充基座主要客戶涵蓋三大筆電品牌，包含聯想、戴爾與惠普，三大廠的市占率都將顯著拉升，也有助貿聯未來幾年營收表現。

整體而言，車市未來成長力道仍看俏，加上電腦需求，外資看好貿聯位處汽車與電腦相關供應鏈，將貿聯評價為優於大盤，目標價更上看 236 元。