〈誠美材退昆山增資〉兩個原因放棄 明年Q1營運恢復以往水準

偏光板廠誠美材 (4960-TW) 今 (24) 日宣布放棄參與昆山奇美現金增資案，發言人陳文進表示，退出增資案有 2 個原因考量，降低面板產業風險、擴大中國在地資源，展望未來，將擴大布局偏光板應用、拓展新客戶，預期增資案 11 月底完成後，明年第 1 季將回復以往營運水準。

陳文進表示，誠美材退出昆山奇美增資案主要有 2 個考量，第一，為強化昆山奇美財務結構，抵禦 LCD 產業營運風險，第二，將借助引進的外部策略性投資夥伴弘灣資本在中國市場的資源，擴大市占。

對於誠美材持股比例降低恐喪失實質控制權，陳文進表示，雖然實質控制權降低，但誠美材仍是昆山奇美最大股東，強調引進外部策略性投資夥伴，有助昆山奇美中國市場發展，對誠美材不見得是壞事。

在昆山奇美董監事方面，據了解，目前昆山奇美有 5 席董事、2 席監事，誠美材有 2 席董事，分別由董事長何昭陽、代理總經理羅來煌擔任，監事則有 1 席，預期增資案 11 月底完成後，將召開董事會改選董監事。

展望未來，陳文進表示，雖然下半年偏光板市場不如上半年吃緊，但仍相對穩定，第 4 季仍在療傷階段，但可望逐月好轉，預期明年第 1 季將回復以往營運水準，未來將擴大布局新應用、引進新客戶，目前已開始拓展車載市場，第 3 季末也有新日本客戶加入，稼動率將從現階段的 60% 提升至 70%。

昆山奇美方面，陳文進表示，第 1 條產線為滿載狀態，與日東電工合作建置的第 2 條 2.5 米幅寬新產線，9 月已開始試產，目前已開始小量生產。