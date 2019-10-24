大銀近3年在台投資43億元擴產 預計2021年擴建雲科二期

上銀 (2049-TW) 集團旗下大銀微系統 (4576-TW) 今 (24) 日獲投資台灣事務所通過，預計投資逾 43 億元，在新竹鳳山工業區與雲林科技工業區建廠擴產，雲科一期本 (10) 月已取得使用執照，此次投資將用於擴建雲科二期，預計 2021 年擴建、2022 年完工，鳳山工業區廠將作為研發中心及客服中心，預計 2021 年完工。

大銀看好智慧製造逐漸在產業發酵，將帶動 AI、5G、物聯網、汽車電子爆發性商機，未來成長空間可期，近 3 年將投資超過 43 億元建廠擴產，並設立客戶服務中心及研發中心，預計招募 157 名本國人才，將技術根留臺灣，提升台灣製造在全球精密傳動控制領域的能見度。

大銀雲科精密總廠一期已於 10 月取得使用執照，主要負責機械零件加工，而二期將再擴充前段製程加工等製造與加工產線，預計 2021 年開始建廠，並於 2022 年完工。鳳山工業區廠房則規劃明年第 2 季建廠，預計 2021 年完工，主要作為產品研發中心及客服中心。

大銀微系統為上銀科技轉投資持股 8.9% 公司，主要產品為線性馬達、力矩馬達、驅動器及控制器，且同時提供客製化產品及服務，客戶群包含國內外知名半導體、面板及 PCB 設備大廠，打入全球前四大半導體設備製造商供應鏈。