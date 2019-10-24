中國史上最大規模可轉債啟動 浦發銀行將融資500億元

中國可轉債市場最大規模一單即將誔生，上週初剛剛獲得證監會批文的浦發銀行昨 (13) 日晚公告，啟動人民幣 500 億元可轉債，受今年賺錢效應影響，市場預計投資人申購可期。

此前規模最大的中信轉債和已經退市的中行轉債，規模皆為人民幣 400 億元。

發行可轉債已成為上市銀行資本補充的重要選擇。市場人士表示，在寧行轉債、常熟轉債和平銀轉債等銀行轉債退市之後，市場出現了巨大的配置需求真空，而浦發轉債將有望填補這一空間。

根據浦發銀行昨日晚間公告，其人民幣 500 億元可轉換公司債券將於週五網下申購，於 10 月 28 日網上申購。浦發轉債期限為 6 年，債項評級為 AAA。

今年 A 股市場表現頑強，可轉債賺錢效應凸顯。可轉債既可以選擇持有到期兌付，也可以在約定期限內轉股，今年以來標普中國可轉債指數上漲約 18%，投資者獲利頗豐。

數據顯示，目前仍有多支銀行轉債在交易，包括光大銀行、中信銀行、江蘇銀行等股份制銀行，以及江陰銀行、張家港行、無錫銀行、蘇農銀行等城商行、農商行發行的可轉債。銀行系轉債已經佔據了整個可轉債融資份額的一半以上。

國金證券固收首席分析師周岳等人發送的報告稱，銀行轉債因規模大，流動性好，易上量，是適合作為底倉的優質品種，配置價值較高，預計浦發轉債上市首日價格在 105-108 元之間。

上週五，證監會發審委審核 10 家公司發行可轉債的申請，擬融資金額超過 118 億元人民幣，其中 9 家獲得審核通過。去年交通銀行曾獲批 600 億元可轉換債券，但並未發行。