人行鼓勵 今年中國券商短期融資券發行規模成長2倍

由於中國人行提升短期融資券餘額上限，刺激中國證券業今年積極發行短期融資券。截至 10 月 21 日，中國證券業短期融資券發行總規模高達人民幣 3218 億元，年增 195%。

短期融資券一向是中國證券業作為補充流動資本的重要融資方式。而今年中國券商公司發行短期融資券的規模較去年同期明顯成長，透過舉債補充資本的意願高。

根據數據顯示，截至昨 (21) 日，今年以來中國券商共發行 131 檔短期融資券，總金額為人民幣 3218 億元，較去年同期分別成長 205%、195%。相較之下，去年同期中國券商發行的短期融資券數量只有 43 檔，總規模為人民幣 1090 億元。

從單一券商情況來看，今年以來發行短期融資券數量最多的為招商證券，共發行 15 檔。若以發行規模來看，招商證券同樣拔得頭籌，其發行短期融資券規模合計達人民幣 450 億元，佔整體券商發行總規模約 14%。

業內人士指出，相對於公司債，短期融資券發行門檻較低、週期短，滿足券商快速補充營運資金的需求。而今年中國券商短期融資券發行數量和規模快速成長，除自身對資本金有較強的需求外，中國人行鬆綁也是重要推手。

自 6 月 22 日起，中信證券、國泰君安、華泰證券、海通證券、廣發證券、申万宏源、招商證券、中信建投、中國銀河等 9 家中國券商先後公告指稱，接到中國人行通知提升短期融資券餘額上限，調整後的上限累計逾人民幣 3000 億元。

資料來源: wind, 今年以來中國主要指數及證券類股指數漲跌幅

短融券餘額上限的提高，使得券商融資管道更多元，也降低融資成本，有利於提升證券產業整體槓桿倍數，這也是法人長期看好證券類股的重要原因。

華泰證券表示，目前市場流動性相對寬鬆，再加上主管機關透過提升龍頭券商短期融資券額度向市場釋放流動性，使得券商融資成本有所降低。

在利息支出減少下紓緩利息淨收入下滑壓力。未來，在券商發行短期融資券規模提升下，融資成本下降的趨勢可望延續。