一文統整：下週一中共四中全會重點前瞻

中國中共中央政治局週四 (24) 日決定，第十九屆中共四中全會將於 10 月 28 日至 31 日召開。由於十九屆二中全會和三中全會在去年 1 月、2 月意外接連召開 (過去三中全會大多是在年份尾數 3 或 8 的下半年度召開)，因此突顯出這次四中全會 (慣例是在年份尾數 4 或 9 的下半年度召開) 與三中全會之間的間隔相差 18 個月的罕見現象。

而這次中共四中全會召開，除了向中共中央委員會報告例行公事外，還有另幾個重要議程，包括：

研究堅持和完善中國特色社會主義制度、 推動國家治理體系 治理能力現代化等若干重大問題。

中國國家主席習近平曾在許多會議上指出，要實現國家治理體系和治理能力現代化，城市治理是重要內容，資訊是重要的依靠以及善加應用大數據。

因此網路安全與自主可控、數位政府、公共安全大數據、智慧交通、智慧安防等領域有機會成為政府下一波投入重點。

同時，今年中國政府在產業政策上最大改變就是大幅開放外資准入，包含在金融、電信、汽車製造等，因此即將召開的中共四中全會有可能也會對市場改革開放、產業轉型升級等問題做更多討論。

此外，目前正值美中貿易戰之際，中國要如何擺脫經濟成長持續下滑的困境，或是淡化 GDP 的重要性，更加強調經濟朝向質的發展，例如加強中國人均 GDP 的提升，也是本屆中共四中全會另一個關注焦點。

資料來源: 世界銀行，中國 GDP 世界排名第二，人均 GDP 只排名 65。

除了經濟方面的重點外，人事方面安排同樣受到各界關注，市場猜測習近平的接班人選會不會在中共四中全會浮出台面，目前以重慶市黨委書記陳敏爾和副總理胡春華兩人呼聲最高。