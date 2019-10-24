南韓第3季GDP初值僅0.4% 略差於預期 消費支出偏低

南韓官方今 (24 日) 公布第 3 季 GDP 初估數據，較上季增長 0.4%，略低於預期，南韓今年預定經濟成長將不到 2%，寫下近 10 年來最差成績。

南韓央行初估，今年第 3 季 GDP 為季增 0.4%，略低於經濟學家預期的 0.5%，上一季為 1.0%。與去年同期相比，則成長 2.0%。

出口數據上，第 3 季出口成長 4.1%，優於上季的 2.0%，不過私人消費僅增長 0.1%，建築支出下降 5.2%。

經濟學家認為，出口是南韓最主要的成長動力，雖然還需要更多政策支持才有望穩健復甦，但已有走出谷底的跡象。

Hyundai Motor Securities 經濟學家 Oh Chang-sob 表示，南韓出口似乎有望由明年初開始復，但經濟仍需要更多的政策支持，由於國內的需求仍十分疲軟，恐怕會見到進一步降息。

以當前的成長步伐，南韓將無法達成 2019 年全年成長 2.2% 的政府目標，如同央行在週日所提出的警告。

即使南韓希望經濟成長突破 2.0%，也需要第 4 季 GDP 季增近 1% 才能達到，但基於出口下滑加劇，第 4 季的前景同樣不佳，國內外機構已紛紛調降南韓全年 GDP 至 2% 以下。

政府支出在上一季大增 2.2% 之後，本季也放緩至 1.2%，影響支撐力道。近期主要的政策變化來自央行，在 3 個月內兩度降息，市場預計很快還會降息。下次會議將在 11 月 29 日召開，是今年最後一次會議。