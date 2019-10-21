南韓出口持續不振 10月前二十天出口大降19.5% 半導體減28.8%

由於對中國的銷售疲軟和全球半導體的需求疲軟，南韓的出口在 10 月的前 20 天，又比去年同期暴跌了 19.5%，不過官員指出，考慮到工作天數與基期效應等影響，實際成績沒有那麼糟。

南韓關稅廳今 (21 日) 公布的數據顯示，10 月前 20 天出口年減 19.5%，為 268 億美元。開工日數較去年減少一天，為 13.5 天，如依日均出口額來看，年減幅度為 13.5%。

產業通商資源部相關人士表示，從開工日數來看，出口降幅並不大，考慮到去年 10 月的基期明顯好於以往，因此這一數據的基期效應過大。此外，這位人士認為，每到月底時出口額愈增加，因此 10 月整月的數據仍待觀望。

興業銀行在首爾的經濟學家 Oh Suk-tae 則表示，要討論南韓出口，半導體行業是重中之重，因為晶片出口所占的比最大。而當前來看，半導體行業的周期已經到了谷底，但是不確定何時會出現大的轉變，以及復甦將有多快。

半導體出口約占南韓海外總出貨量的 5 分之一，在 10 月 1 日至 20 日期間，半導體出口總值下降了 28.8%，原因是全球價格自去年年底以來大幅回落。

除半導體外，期間出口石油製品減少 38.4%、船舶減少 8.4%、乘用車減少 6.5%。無線通信設備增加 44.8%、家電增加 11.7%。

從出口國家和地區來看，對歐盟、日本、中國、美國出口分別減少 36.6%、21.3%、20% 和 17.4%。對新加坡和中東出口分別增加 17.7% 和 1.5%。

此一數據未帶來太多意外，市場反應冷淡，韓元兌美元匯率上漲了約 0.5%，股市 KOSPI 指數上漲 0.1%。

在疲弱的出口數據下，南韓央行在近 3 個月內兩度降息，上週將利率調降至歷史新低 1.25%。