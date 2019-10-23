高盛： 脱歐期限可能出現三至四週「技術性延長」

歐盟 27 國領袖將於週三 (23 日) 就英國延長脫歐請求進行討論，歐盟官員預計，若英國早日通過脫歐提案立法程序，會盡可能將延遲脫歐期限縮短至三個月內。高盛則預估，將在 10 月 31 日到期前出現三至四週的「技術性延期」。

歐盟執委會主席圖斯克 (Donald Tusk) 稍早表示已建議歐盟領袖支持脫歐延期。英國國會依據上月通過的班恩法案 (Benn Act)，要求英國首相強生 (Boris Johnson) 將脫歐期限延後三個月，但仍有部分歐盟國家例如法國，要求英國縮短延長期限，認為脫歐額外延期對於各方皆無益。

延長期限的長短將決定英國退歐進程，若延長期限拉長，將為政府重新選舉和反對脫歐者爭取時間進行另一次公投，若將延長期限縮短，可能會增加英國國會批准協議的壓力。

目前強生版脱歐協議已通過英國國會二讀審議，但脱歐協議的立法時間表尚未通過國會最終表決。

儘管如此，高盛 (Goldman Sachs) 表示，依舊預期英國國會將批准新版脱歐協議，並稱可能在 10 月 31 日期限前將脫歐「技術性延期」三至四週。

高盛發布研究報告指出，以目前來說，批准現有脱歐協議是解決當前僵局的最佳結果，預計在 10 月 31 日最終期限前，將會出現三至四週的「技術性延期」。

一位歐盟官員表示，歐盟 27 國週三稍晚將於布魯塞爾開會，針對圖斯克的脫歐延期建議進行討論，不過他認為不太可能在當日達成協議，一些歐盟領袖可能要求在布魯塞爾另外召開緊急峰會，以利深入討論進行。