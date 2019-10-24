ISA：明年規則訂定後 中國可望成為首個海底資源探查國家

國際海底管理局 (International Seabed Authority，ISA) 的秘書長 Michael Lodge 表示，與海底資源開採相關的國際規則，若能在明年完成訂定的話，中國很有可能成為第一個進行海底資源探查的國家。

近年來由於智慧型手機與電動車 (EV) 的急速普及，對於鎳、銅、鈷、錳等材料的需求增加，還有在供給上有推動多樣化管道的必要性，因此要求對富含相關金屬礦源的海底資源進行開發的聲浪也愈來愈大。

電動車對於各式金屬的需求量大。(圖片：AFP)

在海底資源的探查階段方面，目前 ISA 已與各國政府、調查機構，還有商業團體等，共簽下了 30 件契約。當中，又以中國的 5 件契約數量最多。而歐洲的比利時、英國、德國等國家，還有中東各國也都表達了興趣。

ISA 是基於聯合國海洋法公約，為了對海底資源開發進行管理所設立。ISA 目標在 2020 年 7 月前，針對海底資源開發訂定規則。

在上週，ISA 秘書長 Michael Lodge 到中國訪問時提到「首先，我們認為中國 (在開始探查方面) 更容易著手進行」。另外也說道「對礦物的需求遽增。對於市場 (規模)，沒有懷疑的餘地」。

然而，在深海環境進行礦物開採，是否合乎成本還不得而知。有部分的 NGO 組織，也對明年的規則訂定打上問號。

ISA 秘書長 Michael Lodge 在被問到預定明年 7 月前所訂定的規則時，則表示「目前草案已經大致完成」。