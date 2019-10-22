路透調查：南韓第三季GDP季增率恐放緩至0.5%

據週二 (22 日) 一份《路透社》針對經濟學家們之調查顯示，針對南韓 7 至 9 月的國內生產總值分析，預估南韓第三季 GDP 季增率較上一季度減緩，且分析師未見經濟復甦徵兆。

據 26 位經濟學家對韓國 Q3 (7 至 9 月) 國內生產總值的預期中值顯示：

預期南韓 Q3 GDP 季增率僅成長 0.5%，前值為成長 1.0%。

預期南韓 Q3 GDP 年增率成長 2.1%，前值為成長 2.0%。

藍：南韓 GDP 年增率 黑：南韓 GDP 季增率 圖片：tradingeconomics

經濟學家分析，由於南韓出口商對中國市場的銷售疲軟，以及全球半導體需求放短，導致南韓 10 月前 20 天的出口值 ，又比去年同期暴跌了 19.5%，不僅 Q3 GDP 季增率表現可能差強人意，Q4 可能也不甚樂觀。

儘管南韓經濟近期顯示出回穩跡象，但經濟學家並不認為經濟會立即復甦，鑒於全球局勢仍不穩定，日韓貿易糾紛導致南韓出口自去年 12 月以來，一路走下坡。

近期南韓的經濟數據更表明，經濟可能將進一步疲軟，據南韓央行 (BOK) 週二 (22 日) 公佈數據顯示，9 月份韓國生產者價格指數 (PPI) 年增率是萎縮 0.7%，跌幅比 8 月份更為劇烈，創下自 2016 年 9 月下降 1.1% 以來最快的年度降幅。

南韓 PPI 年增率 圖片：tradingeconomics

星展銀行 (DBS Bank) 經濟學家 Ma Tieying 表示：「現在就斷言南韓經濟是否將出現重大轉機，為時尚早」。他補充說，外部條件仍然充滿挑戰，全球經濟增長普遍放緩，且美中貿易衝突尚未解決。

南韓是亞洲僅次於中國、日本和印度的第四大經濟體，雖然今年 GDP 年增率仍有望實現約 2% 的成長，但這仍是大大低於南韓政府最初的 GDP 目標 2.6% 至 2.7% 之間，估計南韓今年 GDP 成長率將創下自 2008 年全球金融海嘯以來的最低水平。

Hi Investment & Securities 的經濟學家 Park Sang-hyun 表示：「南韓未來兩個月的出口數據將是關鍵，能夠決定 GDP 是否能在 2019 年維持 2% 年增率。」