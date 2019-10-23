傳蘋果縮短付款週期 解救JDI資金燃眉之急

日本面板廠 JDI (Japan Display) 正想方設法穩定財務狀況，據《路透社》引述知情人士表示，蘋果公司為了進一步協助 JDI，將縮短貨款的付款週期。

九月臨危受命接下 JDI 執行長一職的 Minoru Kikuoka 此前在週三 (23 日) 對媒體表示，先前所擔憂的現金短缺危機已經解除，但他並未直接點名是蘋果的協助。

Minoru Kikuoka 週三 (23 日) 也只透露，由於其他商業合作夥伴願意放寬付款條件，故可以讓該公司增加約 400 億日圓的短期營運資金；Minoru Kikuoka 並未提及蘋果的名字。

今年 4 月 JDI 曾宣布獲得由嘉實基金 (Harvest Fund) 帶頭的中國方投資，但由於蘋果新機採用 LCD 面板比例正逐漸下降，嘉實基金在 9 月中旬宣布撤資，讓 JDI 急於尋求至少 500 億日圓的新資金，才能維持營運。

Kikuoka 並說道，新版的紓困計畫可能無法在 10 月底前就敲定，但合作夥伴的提前付款協議，就足以讓公司保持營運。

目前 JDI 營收的 60% 主要來自於蘋果，但過去 5 年來 JDI 都處於虧損，以至於目前負債已經超過資產，出現資不抵債之窘境。

JDI 的紓困計畫需要 4.7 億美元資金，其中市場傳言，蘋果正計劃將投資金額翻倍來到 2 億美元，另外香港的綠洲資產管理 (Oasis Management) 也計劃注資 1.5 億至 1.8 億美元為 JDI 紓困。

JDI 於 4 年前曾斥資 15 億美元建設新的小尺寸面板廠，就是為了生產智慧型手機所用的面板；這 15 億美元是向蘋果所借，到目前還欠蘋果 9 億美元未還清。不過蘋果同樣也拉長了還款期限，減輕 JDI 部份財務壓力。