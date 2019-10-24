三星發布28GHz頻段5G基地台 致力搶5G商機

三星於 10 月 23 日宣布，該公司已開發出業界首個 28 GHz 5G 整合型基地台。該基地台將支援 10 Gbps 的數據傳輸，此為商用 5G 基地台中最快的速度。

三星的 28 GHz 5G 基地台整合了無線通信功能和數位通信功能。而三星也將新基地台的尺寸和重量最小化，以便使用者將它安裝在任何地方，例如路燈柱或建築物牆面。

因裝載了今年初開發可支援 28GHz 頻段的 5G 無線通信核心晶片，以及用於基地台的 5G 數據芯片，使此基地台可以支援高達 10 Gbps 的通信速度。

三星的整合型基地台目前已在美國上市，並計劃在與營運商制定時間表後於韓國供貨。在美國，5G 的主要頻寬是 28 GHz 頻段，在韓國則為 3.5 GHz 頻段。而業內專家則預測，明年韓國也將增加至 28 GHz 頻段。

在三星持續致力於 5G 通信設備創新的同時，中國廠商華為也積極參與通信設備市場。根據調研機構 IHS Markit 的數據，去年，華為以 31% 的市占率在整體通信設備市場中排名第一。 三星則為 6.6%。

如果單看通訊設備市場中的 5G 細分市場。調研機構 Dell’Oro 表示，從去年第四季到今年第一季，三星以 37% 的市占率位居第一。華為緊跟在後，隨後則是 Ericsson 和 Nokia。