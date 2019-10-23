台北101跨年大秀升級 總經費高達6000萬元 招商達6成

台北 101 跨年大秀邁入第 16 年，台北 101 今 (23) 日宣布，將沿用過去 2 年廣受好評的 LED 燈網（T-Pad），且今年將全面升級，彩度與顯像將更清晰，為響應環保，煙火量不比去年多，但主燈仍維持 300 秒，初估總經費 6000 萬元，目前招商達 6 成。

台北 101 表示，今年 T-Pad 燈光螢幕呈現將全面升級，採用客製化與重新開模製作，使用全覆蓋式透明網格技術架設，共使用 14 萬顆 LED 燈，長 235 公尺、寬 36 公尺、面積達 8400 平方公尺，橫跨 34 至 91 樓，彩度與顯像都將更清晰，且仍是全球最高的完整矩形螢幕。

跨年倒數不到 70 天，台北 101 指出，這場迎接 2020 的新年大秀將斥資約 6000 萬元，今年在觀光局全力支持下，知名企業紛紛響應贊助跨年盛事，包括台灣菸酒、中華電信 (2412-TW) 等，還有許多企業正在洽談中，截至目前招商僅達 6 成，期待有更多民間企業投入經費贊助。

台北 101 強調，即將到來的跨年煙火秀會維持 300 秒的水準，但為了響應環保，煙火數量不會比去年多。而今年搭配煙火的 T-Pad 動畫，將由台灣知名的動畫團隊「臺灣吧」製作，會強化與煙火的互動，讓民眾有不同的感受。