〈金管會立院備詢〉生前契約恐成金融業大黑洞 立委要求金管會出手管

立委郭正亮今 (23) 日表示，有一種「類保險」商品成長快速，也就是就是生前契約，其規模可能已高達 300 億元，恐會成為金融業大黑洞，對此，金管會主委顧立雄表示，殯葬業是歸內政部管轄的範圍。但郭正亮認為，因為恐危及金融業，仍要求金管會主動向內政部提案列管。

郭正亮表示，雖然生前契約是依殯葬條例列管，但只有要求 75% 資金強制信託、25% 資金可自由運用，生前契約整體規模已經超過 300 億元，不過，現在公開信託部份只有 132 億元，剩下的 25% 約 40 多億元，質疑業者嚴重漏報。

郭正亮舉出，龍巖買彰銀 9% 的股權，沒被金管會列管、內政部也放生，導致這些生前契約業者可以到處投資股票、搶別人的經營權。

郭正亮還質疑，國寶集團炒作股票案一審已過，這些炒股的錢都是從賣生前契約而來，保險業不可做這樣的事，但殯葬業可以，而且實收資本額只要 3000 萬元就可設立殯葬公司、賣生前契約，市場規模不斷成長，負責人還可以不斷去搶別人的經營權，股票質押六、七成以上，借錢去搶公司經營權，造成的金融風險與市場動盪，金管會難道都不管嗎？

郭正亮進一步表示，國內已有高達 530 萬座納骨塔沒有使用、卻還陸續在賣，也沒納管保險法，所有對保險業的規範，生前契約都不適用，也就是說這些業者吸收大眾資金，卻不用提責任準備金，然後保險業不能兼營其他業務，它 (殯葬業) 都可以，因此殯葬業變成很多公司大股東，投資有價證券都超過 10%，有的持股甚至還有到 40%，去搶公司經營權。

郭正亮表示，生前契約的規模已超過 300 億元，而現在覆蓋率才 5%，若依照國外經驗，日本達 40%、歐美 70%，未來因為少子化嚴重，生前契約預期會成為主流、規模成長空間會更大，他示警「類保險商品恐成為金融業的大黑洞」。

對此，顧立雄坦言，殯葬業者收錢後也是要有長期承諾，生前契約有些特徵的確像保險，如果說日本生前契約覆蓋率高達 40%，比我國的覆蓋率更高，那應該可以借鏡日本相關管理的做法來做，不過目前殯葬業是歸內政部管轄的範圍。

雖然主管機關權限不在金管會，但郭正亮認為，內政部對金融業態所會發生的後果可能不瞭解，金管會應該先了解國外怎麼做，評估可能產生的風險，再主動向內政部提案要求列管。