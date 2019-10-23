韓媒：三星將發布多款手機 渴望反攻中國市場

根據韓媒《Bussiness Korea》報導，三星電子正計劃透過推出包括 Galaxy Fold 和 5G 型號在內的新款智慧型手機，來重新奪回在中國市場的市佔率。

消息人士表示，三星電子將於 10 月和 11 月在中國發佈各類智慧型手機，其中也包括支援 5G 的手機型號。

三星電子先前已經發布了 Galaxy Note 10 系列，最近也將發布中、低價的 5G 手機 Galaxy A90，緊接著將於下個月推出 5G 翻蓋手機 W20，顯示三星將緊鑼密鼓地強攻中國市場。

另外，預計三星的可折疊手機 Galaxy Fold 也將於下個月在中國推出，Galaxy Fold 預期將正面與華為將在 10 月 23 日推出的可折疊手機 Mate X 競爭；兩家公司都計劃發售數量有限的可折疊手機，並藉此展示其技術實力。

三星正計劃在中國的 5G 和可折疊手機市場上做豪賭，據調研機構 IHSMarkit 的數據顯示，估計從 2020 年開始，可折疊手機市場將有望快速成長，預期 2020 年可折疊手機市場將達到 300 萬部左右。

除此之外，入門級智慧型手機 Galaxy M30s 也將在中國上市，定價在 20 萬韓元 (約合 170 美元) 左右，Galaxy M 系列因其低廉的價格和高性能在印度相當受歡迎，Galaxy M30s 將配備 6000 mAh 的大型電池，價格為 28 萬韓元 (約合 238 美元)。

而由於美國對中國的限制，華為將業務轉而集中國內市場上，另一方面，蘋果的 iPhone 11 在中國銷售也相當成功。

受到華為跟蘋果的夾擊，三星在中國的市占率已從 2016 年的 4.9% 下降到 2017 年的 2.1%，並在 2018 年進一步下降到 0.8%，在華為與蘋果雙雙銷售告捷的情形下，市場分析，三星想要擴大在中國的市占率也將變得更加困難。