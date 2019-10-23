〈財報〉LGD Q3虧損超市場預期 大砍今年資本支出5000億韓元

南韓面板大廠 LGD (LG Display) 於週三 (23 日) 韓股盤後公布 Q3 財報，虧損高達 4370 億韓元，不僅連續三個季度出現虧損，虧損程度更是超越市場預期，LGD 表示主要是受到面板價格下滑幅度超乎預期所致，同時 LGD 並宣布削減今年資本支出 5000 億韓元，對於面板後市看得保守。

LGD 股價今年以來已大幅下跌 28.82%，週三 (23 日) LGD 股價以每股 14200 韓元作收。

LGD 股價週線走勢圖 圖片：investing.com

LGD 財報關鍵數據：

Q3 營收報 5.8 兆韓元，年增率下滑 5.0%，低於市場預期的 6.0 兆韓元。

Q3 營業損失報 4370 億韓元，遠遠低於去年同期營業利益 1400 億韓元，虧損程度亦超乎市場預期的 3220 億韓元。

Q3 調整後 EPS 每股淨損 1236 韓元，高於市場預期的每股淨損 837.95 韓元。

LGD 宣布削減今年資本支出 5000 億韓元。

圖片：LGD

公司財測與展望：

LGD 表示，由於面板價格持續下滑，甚至下滑程度是超出市場預期，導致公司虧損進一步擴大。

LGD 並預估，Q4 面板出貨量可能將進一步走跌，公司可能將縮小面板生產線因應面板市場之頹勢。

市場看法：

市場分析師認為，LGD 連續三季出現虧損，主要是因為中國面板廠的積極擴大產能、導致全球面板供給過剩所致，另外，美中貿易戰廣泛打擊中國需求動能也是一個因素。

據 TrendForce 旗下 WitsView 數據顯示，LGD 主要產品電視用 50 英吋 LCD 價格與去年同期相比，已嚴重跌價近 16%。

南韓券商 DB Financial Investment 分析師 Kwon Seong-ryul 即說道：「LCD 早已是一種產能夠大的公司，就可以控制價格的商品，故產能越大的面板廠商，就越容易控制整體面板市場。」