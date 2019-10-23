〈財報〉LGD Q3虧損超市場預期 大砍今年資本支出5000億韓元

南韓面板大廠 LGD (LG Display) 於週三 (23 日) 韓股盤後公布 Q3 財報，虧損高達 4370 億韓元，不僅連續三個季度出現虧損，虧損程度更是超越市場預期，LGD 表示主要是受到面板價格下滑幅度超乎預期所致，同時 LGD 並宣布削減今年資本支出 5000 億韓元，對於面板後市看得保守。
LGD 股價今年以來已大幅下跌 28.82%，週三 (23 日) LGD 股價以每股 14200 韓元作收。
LGD 財報關鍵數據：
- Q3 營收報 5.8 兆韓元，年增率下滑 5.0%，低於市場預期的 6.0 兆韓元。
- Q3 營業損失報 4370 億韓元，遠遠低於去年同期營業利益 1400 億韓元，虧損程度亦超乎市場預期的 3220 億韓元。
- Q3 調整後 EPS 每股淨損 1236 韓元，高於市場預期的每股淨損 837.95 韓元。
- LGD 宣布削減今年資本支出 5000 億韓元。
公司財測與展望：
LGD 表示，由於面板價格持續下滑，甚至下滑程度是超出市場預期，導致公司虧損進一步擴大。
LGD 並預估，Q4 面板出貨量可能將進一步走跌，公司可能將縮小面板生產線因應面板市場之頹勢。
市場看法：
市場分析師認為，LGD 連續三季出現虧損，主要是因為中國面板廠的積極擴大產能、導致全球面板供給過剩所致，另外，美中貿易戰廣泛打擊中國需求動能也是一個因素。
據 TrendForce 旗下 WitsView 數據顯示，LGD 主要產品電視用 50 英吋 LCD 價格與去年同期相比，已嚴重跌價近 16%。
南韓券商 DB Financial Investment 分析師 Kwon Seong-ryul 即說道：「LCD 早已是一種產能夠大的公司，就可以控制價格的商品，故產能越大的面板廠商，就越容易控制整體面板市場。」