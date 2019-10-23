〈富致展望〉車用、數據機應用推升Q4重返成長 全年EPS估達2元以上

保護元件業者富致 (6642-TW) 董事長陳繼聖指出，第 4 季在光纖數據機、車用產品出貨帶動，10 月營收估將月增，第 4 季營收也會比第 3 季好，法人估全年營收約在 3.9-4 億元之間，每股純益則維持 2 元以上水準。

陳繼聖指出，第 4 季受惠北美客戶推出新一代的光纖機上盒及數據機，預計可望一路出貨至 12 月中，有助營運表現，另外，第 4 季邁入傳統車用旺季，車廠第 3 季末、第 4 季初也開始相繼生產新車款，也將推升保護元件需求增加。

而真藍芽無線耳機 (TWS) 等物聯網相關應用，陳繼聖則認為，出貨狀況穩定，預計第 4 季出貨持平第 3 季。

陳繼聖透露，目前下游庫存偏低，客戶逐漸提高庫存水位，雖然還沒有回到過往 1-2 個月的水準，但也逐漸恢復到 1 個月左右，加上數據機、車用產品帶動，第 4 季將優於上季及去年同期。

富致第 3 季營收 9.69 億元，季減 3.6%、年減 11.5%，法人估，單季稅後純益約持平第 2 季，但因股本膨脹，每股純益估 0.4 元左右，第 4 季則可望重返 1 億元以上，全年營收落在 3.9-4 億元之間，每股純益則可望維持 2 元以上的水準。