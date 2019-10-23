廣明判賠惠普近54億元 澄清僅為代工與其他廠模式不同 股價重摔跌停

美國休士頓聯邦法院陪審團週二 (22 日) 裁定，廣達 (2382-TW) 旗下廣明 (6188-TW) 意圖非法限制光碟機價格，對惠普 (HP)(HPQ-US) 造成損害，須賠償 1.76 億美元 (約台幣 53.9 億元)；對此廣明聲明澄清，僅是替 cInc. 代工並由其銷售給惠普，並無違反美國或我國的不公平競爭法，不過，廣明股價仍受利空衝擊，一路重挫至跌停。

外媒報導，惠普 2013 年 10 月底對廣明提出侵害權益告訴，休士頓聯邦法院陪審團做出裁定，廣明及其子公司 Quanta Storage America, Inc. 須賠償惠普 1.76 億美元。

廣明發布澄清指出，此案宣判前，美國司法部及台灣公平會均認定廣明及其子公司，並無違反美國或我國之不公平競爭法而無任何處分行為。

針對非法限制光碟機價格指控，廣明表示，僅是 Sony Optiarc Inc. 的代工廠商，事實上是由 Sony Optiarc Inc. 委託加工，並由其直接銷售至惠普，與其他被告公司直接與惠普進行交易的商業模式不同，對陪審團判決深表遺憾。

廣明指出，本案一審程序結束後仍可上訴至美國聯邦上訴法院，將靜待法院判決書，並依美國聯法訴訟法程序與委任律師商量後續事宜，以維護公司與股東權益。

廣明今日股價遭受波及，盤中一路重挫至跌停，來到 41.4 元，委賣張數逾 5200 張。