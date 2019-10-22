〈車市〉納智捷URX公布預售價85.8萬元起 強打同級車CP值最高

裕隆 (2201-TW) 自有品牌納智捷全新 SUV 車系 URX 今 (22) 日公布預售價，僅 85.8 萬元起，配有汽車設計首見的 AI 智能座艙，並具備 7 人座設計，納智捷總經理蔡文榮表示，定價是同級車 CP 值最高，其中，URX ADAS 智駕款入手價為 90.8 萬元，是同級距同價位唯一配備 ADAS 先進駕駛輔助系統，可望為品牌銷售添新成長動能。

裕隆集團協理裘民輝指出，台灣步入高齡化社會，又具備 IT 產業發達的背景，因此，URX 以未來汽車不再只是代步工具為設計初衷，並將車聯網和人工智慧導入汽車創造新移動價值，強打滿足多人乘坐、多元乘載和全齡友善的移動需求。

URX 是國產唯一提供全年齡、全家族和全功能的 5+2 七人座車款，蔡文榮今日正式宣布，全車系預售價分別為，ARD 智行款 85.8 萬元、ADAS 智駕款 90.8 萬元、AR 環景款 94.8 萬元、5 人旗艦款 97.8 萬元、7 人旗艦款 111.9 萬元。。

納智捷日前曾表態，將不遺餘力加速開發電動車，新世代電動車預計明年初推出，而新世代 SUV 也預計年底至明年初左右亮相，不過，裕隆日前在法說透露，未來重大投資會放緩，減緩納智捷新車型的開發速度，接下來納智捷的動向也受到關注。