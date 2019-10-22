工研院自駕車首航南寮漁港 人車混合道路試驗促加速商轉

開放場域測試自駕車目前已成國際趨勢，工研院與新竹市政府合作，共同推動「Taiwan No. 0001」自駕車今 (22) 日正式在新竹南寮漁港揭牌上路，創下新里程碑，未來 1 年將在真實人車混合道路進行試驗，將有助蒐集數據、驗證與增進自駕車功能以加速商轉。

工研院指出，自駕車「Taiwan No. 0001」有兩大亮點，除了可自在運行於人車混流道路，無須交通管制，還能適用於各種車款如轎車、休旅車、貨車及巴士等。

工研院副院長張培仁表示，在獲得新竹市府同意與共識後，今年 3 月完成簽訂自駕車實驗運行合作備忘錄，4 月共同向交通部提出測試計畫，通過沙崙封閉場域共 64 種情境功能測試驗證等必要程序後，於 9 月獲得交通部審核通過，順利取得全國首張自駕車專用試車牌。

工研院機械與機電系統研究所長胡竹生指出，當前在開放場域進行自駕車測試已是國際趨勢，有能力在開放場域真正運行的，才有能力談自駕車的營運。

未來 1 年將在新竹市政府提供的南寮地區場域進行自駕車道路測試，測試時完全無須任何交通管制，直接在開放的真實人車混合道路進行試驗，將有助蒐集與建立交通數據、驗證與增進自駕車功能以加速商轉，是台灣智慧駕駛發展的新里程碑。

根據波士頓諮詢公司（BCG）預測，2025 年自動駕駛汽車市場產值將達 420 億美元， 到 2035 年，自駕車將占全球汽車銷量的 4 分之 1，自駕車市場前景看俏，各國均積極投入發展。

工研院指出，自駕車科技整合涵蓋廣泛，包括機械、車輛電子、電機和資通訊等科技，工研院期許透過在南寮漁港實境測試，提升國內自駕車性能外，更盼進一步串聯更多車用電子與半導體資源，帶動台灣自駕車產業鏈發展。