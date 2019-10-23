日經：軟銀集團將接手WeWork

陷入經營困境的全球最大分享辦公室業者 WeWork，將接受來自軟銀集團 SBG(9984-JP) 的經營援助案，在週二 (22 日) 已經進入最後調整階段。

此消息來自《日本經濟新聞》，據悉，軟銀集團 SBG 的金援總額將來到 95 億美元。然而，今後的經營重建過程若不順利，這次的援助也可能成為軟銀集團的沉重負擔。

在有關 We Company 的經營援助議題上，除了日本孫正義的軟銀集團外，還有美國銀行業巨頭的摩根大通向 We Company 提議，以發行 50 億美元規模公司債為主軸來進行支援。

在軟銀集團的提案方面，除了將從最大股東手中買進最高 30 億美元價值的股票，也將行使先前承諾的價值 15 億美元新股承購權，這也將使得軟銀集團掌握 We Company 的過半股權。不過，預估在具備議決權方面的股份將不會過半。另外，在來自金融機構的 50 億美元融資額也協調完成，金援總額合計來到 95 億美元。

支援內容也包括人事在內，新的 We Company 董事長將由軟銀集團指派，目前人選為軟銀營運長克勞雷 (Marcelo Claure)。

We Company 創辦人紐曼 (Adam Neumann)。(圖片：AFP)

We Company 創辦人紐曼 (Adam Neumann) 在 9 月辭去 CEO 職務後，目前擔任公司董事長。公司 CEO 也暫時由前財務長 Artie Minson 與前副董事長 Sebastian Gunningham 共同接任。未來在軟銀集團接手後，一般認為紐曼也將失去董事職務。

過去 We Company 著重在規模擴張，造成公司持續虧損，自由現金流量也不斷惡化。外界普遍認為在今年底前，資金可能就會燒光。