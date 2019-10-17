蘋果通過新專利：用AR幫你布置家具

美國專利商標局近期授權了蘋果 (AAPL-US) 新專利，該專利標題為「確定絕對空間比例的 3D 重建空間坐標方法和系統」，並涉及 ARKit 的 3D 空間重建技術。

Metaio 的 AR 相關專利

蘋果曾在 2017 全球軟體開發者年會 (WWDC) 中展示第一個 AR 技術，該技術主要來自蘋果於 2015 年收購的德國 AR 新創公司 Metaio，家具大廠 Ikea 也曾對此技術表達深厚興趣，而蘋果最新的 ARKit 便​​是採用 Metaio 專利技術。

此發明涉及一種用於確定絕對空間比例的 3D 重建空間坐標的方法和系統。

該發明涵蓋一種圖像分析的視覺方法，其普遍使用於例如導航、對象識別、3D 重建和擴增實境等應用。

此發明中描述的方法可與即時定位與地圖構建 (SLAM) 結合使用，SLAM 是一種常用的技術，其使用一個或多個攝影機創建實際環境的幾何模型而無需預先了解整體環境。

根據專利描述，使用者能夠透過手持設備查看椅子，從商品目錄中選擇欲購買枕頭，進而選擇不同尺寸的枕頭，並可查看其顏色或尺寸與椅子是否匹配。藉由此方式，使用者可以在購買前預先看到整體外觀。

蘋果專利示意圖 (圖片: patentlyapple.com)

在其他的應用中，使用者可以先為客廳拍照，藉由選擇虛擬家具事先查看其與客廳的整體搭配。

蘋果此次被授予的專利編號為 10445895，而該專利目前僅獲得美國專利局授權通過，未來蘋果是否確切運用、或何時運用至旗下產品上，目前仍無從得知。