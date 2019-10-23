員工怒了 軟銀竟花17億美元為WeWork創辦人打造「黃金降落傘」

軟銀 (9984-JP) 大灑 95 億美元金援 WeWork，並與 WeWork 達成協議，將花費 10 億美元購買創辦人紐曼 (Adam Neumann) 的持股、支付 1.85 億美元的「顧問費」，另提供 5 億美元的信貸額度，為 Neumann 打造「黃金降落傘」的費用高達近 17 億美元，該交易同時規定，Neumann 將辭去公司董事會職務並放棄其投票權作為交換。

軟銀將出資 20 億美元向其他股東購買股權，繼續執行 2019 年 4 月確認的 15 億美元認購協議，掌握控股權的同時，軟銀還會向 WeWork 貸款 50 億美元，緩解資金壓力。

軟銀今年四月以估值 470 億美元向 WeWork 注資 20 億美元，但在 WeWork IPO 計畫失利後，軟銀對 WeWork 提出投資方案中的估值則僅為 80 億美元。

軟銀目前持有 WeWork 的股權比重約為三分之一 ，預計在此次注資 95 億美元後，持股將拉升至 80%，由於軟銀將不會擁有多數投票權，因此 WeWork 將成為軟銀的合夥人，而不是子公司。

軟銀周二發表的聲明中表示，軟銀的 50 億美元資金為 WeWork 提供充足的流動資金，以執行其業務計畫，將可加快公司的獲利能力及現金流轉為正值的步伐。

全球諮詢公司 AArete 對此認為，軟銀金援的做法正確，可以在新追加的投資基礎上讓最初投資重新取得機會。不過，也有分析師認為，軟銀股東們有充分的理由對此交易感到不滿，軟銀似乎過度一擲千金了。

對於軟銀和 WeWork 這項交易感到不滿的還有 WeWork 的員工，軟銀將回購 WeWork 大多數員工的持股，而以目前軟銀金援 WeWork 所作的估值來看，回購的價格將低於員工當初持有的價格。

最近幾周來，WeWork 高層相繼離職、裁員和節省成本的措施已經重傷員工的士氣，一位前員工甚至指責，軟銀為 Neumann 打造高達 17 億美元的「黃金降落傘」，將使 WeWork 員工士氣更加低落。