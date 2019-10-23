Nike明年1月CEO換人 PayPal、Ebay前高管接手

運動鞋製造大廠 Nike(NKE-US) 執行長 Mike Parker，週二 (22 日) 宣布辭去執行長一職，並將委任曾在 PayPal 擔任執行官的 John Donahoe 於明年 1 月接任 Nike 執行長。Donahoe 也是前電子商務平台 eBay 前行政總裁。

Nike 股價週二 (23 日) 下跌 0.64%，以每股 95.6 美元作收，今年以來，Nike 股價已上漲 29.92%。

Nike 股價 (圖片: Investing)

選擇電商老將接手 Nike，顯示出傳統鞋業零售商想轉戰電商市場的野心，Nike 也在聲明中特別強調這點，認為 Donahoe 在商務技術、全球策略和領導能力皆有助於加速 Nike 電子化的轉型。

而已經在 Nike 擔任 13 年執行長的 Mark Parker 也將轉任董事會執行主席，現年 64 歲的 Parker 已在 Nike 工作近 40 年。他並說到 Donahoe 自 2014 年 6 月以來，一直擔任 Nike 董事，對於 Nike 業務熟悉，期望他能將品牌帶往新領域。

董事會已任命 John Donahoe 為最新 Nike 執行長，並自 1 月 13 日起生效。Donahoe 現年 59 歲，目前在雲端業務集團 ServiceNow 執行長，他也曾經是 eBay 行政總裁，以及 PayPal 董事長。Donahoe 也將繼續擔任 Nike 董事會成員。