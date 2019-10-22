數位轉型怎麼做？ 資誠：新科技+大數據

數位轉型成為企業當前重要任務，資誠聯合會計師事務所表示，企業數位轉型可透過科技運用搭配大數據解讀，可有效改善決策流程並提高品質。

資誠創新諮詢公司執行董事盧志浩表示，面對全球化、新科技及高度透明化的新環境，企業為順應情勢並發展競爭力，必須能夠迅速且即時掌握內外部大量資訊，並搭配管理及行動。

盧志浩指出，決策時間的長短決定了企業順應速度的快慢，而透過適當的科技運用，可以讓決策流程變得更輕鬆、更頻繁，同時維持決策品質。

盧志浩表示，運用解讀訊息的能力，企業能夠即時調整營運活動。以國際知名食品雜貨零售商特易購 (Tesco) 為例，其針對自家會員的購物模式進行詳細的數據蒐集及分析。

盧志浩指出，該數據組成龐大的資料庫，精準掌握顧客的消費模式，也了解不同商品的間的潛在購買關聯，並據此改變這些商品於賣場的擺放位置。此外，相關分析也可針對顧客行為的改變，對公司提出預警。精準的顧客服務、商品陳列的優化、消費者需求的預測，皆是該系統為特易購帶來的強大競爭優勢。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務會計師曾博昇分析，以企業財稅部門為例，過往多採用 Excel 等人工方式進行資訊整理，除資料蒐集流程效率不彰外，資料的一致性、正確性等品質面的議題，往往造成企業面臨更大的風險。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務會計師曾博昇分析，以企業財稅部門為例，過往多採用 Excel 等人工方式進行資訊整理，除資料蒐集流程效率不彰外，資料的一致性、正確性等品質面的議題，往往造成企業面臨更大的風險。

曾博昇表示，透過系統取得更精細的營運資訊，搭配具彈性的自動化資料蒐集整併工具及視覺化呈現工具，可讓管理者迅速取得所需資訊，例如有效稅率、移轉訂價模擬等，更可依據前述資訊做出對症下藥的決策。