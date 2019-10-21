〈分析〉今年市場的主要驅動力是什麼？高盛這樣說

每當美股下挫，美國總統川普總是直接痛罵聯準會 (Fed)，或許有其道理。在高盛最新的報告中，他們再次指認，聯準會就是 2019 年市場風險偏好的主要驅動力。

高盛全球股票策略師 Christian Mueller-Glissmann 表示，今年年初，聯準會首度採取鴿派策略，然後到了 6 月，聯準會與歐洲央行聯手放鴿。而股市也隨著這些鴿派做為，在今年初由去年的急劇修正後回彈，然後標普 500 指數在夏天升上了歷史高點。

歐洲的情況也是如此。即便過去幾個月歐元區經濟表現乏力，特別是德國經濟衰退的跡象明顯，但自從歐洲央行定調長期寬鬆之後，歐股也見到反彈，德國、西班牙及義大利等主要股市，在過去 1 個月都有強勁上漲。

Fed 政策與股市 (圖表取自 Zero Hedge)

近期政策支持減弱

如果高盛的說法成立，前一段時間股市的紛亂，也可以用央行觀點來解釋。

Glissmann 表示，自 8 月底以來，貨幣政策的支持正在減弱。起初，隨著全球央行同步寬鬆，帶來美國殖利率曲線的急劇陡峭，和美國 10 年期抗通膨債券 (TIPS) 殖利率的上升。但是這種情況已有轉變，而隨著全球成長的回復，貨幣政策的預期減弱，即使本月初數據變差，央行似乎不是那麼想持續放鴿。

某種程度上，央行有些力不從心，過去 5 年來，驚慌的央行長官們釋放了武器庫中幾乎所有可用的武器，來避免引發全球衰退，使得他們手上能採行的籌碼已經大減。

央行被迫重回寬鬆

在貨幣政策支持大減之下，對市場而言，好消息就是「好消息」，壞消息就是「壞消息」。只有在央行干預下，才會引發「壞消息就是好消息」的效果。但這種效應終究是暫時性的，並隨著央行武器漸失效果減弱。

但是為了延長經濟成長的時間，近日聯準會似乎又有所反覆，不得不全力以赴，除了降低利率，還被迫恢復量化寬鬆。儘管鮑爾很認真地說這不是量化寬鬆，但實際上已說明，聯準會別無選擇，又走上印鈔的道路上。

觀察指標：VIX 與 10 年期 TIPS 殖利率的相關性

(圖表取自 Zero Hedge)

高盛指出，鑑於聯準會的兩次降息均未能實現有意義的經濟增長提速，所以市場仍容易受到負面衝擊。這一點可以由恐慌指數 VIX 與 10 年期 TIPS 殖利率的相關性來判斷，相關性目前急劇下降，這是個負面信號。

高盛指出，由此一圖表觀察，過去 4 次相關性來到極低 (高度負相關) 的時間，分別是 2001 年科技股泡沫、2008 年次貸危機、2011 年歐元區危機和 2015 年新興市場 / 石油危機發生前後。有鑑於此，明年 11 月的美國總統大選可能成為需要留意的關鍵轉折。