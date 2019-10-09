〈每日外資外匯觀點〉美元多頭戒備 鮑爾一席話讓聯準會降息空間大

美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，聯準會將儘快再次擴大資產負債表規模，美國公布的九月生產者物價指數 (PPI) 月增率也意外下滑，美元指數自高檔回落，周三退守 99 整數關卡；今晚投資人則聚焦 FOMC 會議紀要公布及鮑爾再次談話。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美國聯準會主席鮑爾周二對進一步降息以對抗全球經濟風險展現開放態度，並表示聯準會「很快」就會再度開始擴大其資產負債表，以因應 9 月隔夜拆借市場出現的震盪。

據 CME 的 FedWatch 工具顯示，目前市場預期聯準會 10 月降息的可能性為 83.9%。

分析師表示，若 FOMC 會議紀錄的措辭鴿派，可能會進一步提升市場對聯準會降息的預期，將形成對美元上攻的阻力。

美國 9 月核心生產者物價 (PPI) 月降 0.3%，是 4 年多來最大單月降幅，進一步顯示美國通膨壓力低落，並可能為聯準會提供再次降息的空間。

加拿大帝國商業銀行 (CIBC) 外匯策略主管 Bipan Rai 指出，美國 9 月 PPI 數據糟糕，使得美元回檔震盪，同時預示周四公布的美國 9 月 CPI 恐怕將持平。

道明證券全球策略主管 Bart Melek 日前表示，市場關注聯準會決策會議前的通膨數據公布，尤其是 CPI 數據，而聯準會的主要職責只是維持物價穩定。

FXStreet 網站分析師 Flavio Tosti 從日線圖來看，美元指數仍處於上升趨勢，位於短中長期移動平均線之上。

歐元

花旗分析師指出，歐洲央行最新實施的寬鬆政策飽受抨擊 ，將使得未來進一步的寬鬆政策窒礙難行，歐元兌美元目前在 1.10 附近受到強勁阻力，維持中期看空歐元，並建議透過交叉盤來做空。