【馮冠華專欄】估計恆指今天有機會先低後回穩

10 月 21 日推介 - 蒙牛乳業（2319）

1) 上週五港股市況總結：恆指週五高開低走，指數在高開 62 點後，最多曾上升 137 點，高見 26985 點；及後在上證受壓下轉升為跌，最終以 26720 點收盤，下跌 129 點。成交金額按日上升約 7% 至 771 億。港股通南下淨流入按日下跌約 47% 至 5.7 億。北上轉為淨流出，金額約人民幣 12 億。藍籌 7 升 39 跌 4 持平。

板塊方面，只見部份內房及物管股、以及燃氣股有追捧。三隻近日氣勢如虹的新經濟股，包平安好醫生（1833）、眾安在綫（6060）及美團點評（3690）也強勁。做空方面，佔大市成交上升至約 15.5%。牛熊證街貨最新比例為 49:51，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 33:67。重貨區方面，熊證在 27100-27199，牛證仍在 26000-26099。恆指期貨夜市收報 26677 點，上升 2 點，低水 43 點。港股 ADR 下跌 131 點，相等於恆指 26588 點。

簡評 ：筆者認為恆指上週五的高開低走，某程度上是受中國第三季 GDP 創 27 年新低，觸發上證四連跌，繼而令港股獲利盤湧現而已。這和筆者週五早報估計的，即在週末前恆指或受社運威脅而整固也算吻合。指標上，北向資金轉為淨流出，以及做空比率有較大的上升均是憂慮；但由於大巿成交金額不足八百億，暫且看作健康調整吧！

在貿戰影響下，中國第三季 GDP 走低不是意外，6% 的增長雖低於預期但亦不是災難級別。在貿戰曙光初現，以及 9 月份部份經濟數據有好轉跡象下（詳見點 2），經濟下行風險確實存在，但也不代表確認衰退；劉鶴在週六指出的新興產業正成為新的經濟增長點，也是可圈可點的評論，所以投資者不應太悲觀。

美股在上週五也因憂慮環球經濟下行而下挫，但聯儲局最近的減息買債，效益也需時反映。留意美股縱使週五下挫，但恆指夜期低水幅度有限，且人民幣離岸價也呈強，雖然英國的脫歐及香港的社運問題，週末又是一團糟，但亦是市場早應預測得到的。綜合推斷下，估計恆指今天有機會先低後回穩。若同意筆者的推測，下行便是進場的機會。

消息面上，同股不同權的美團點評和小米（1810）終於獲滬深港通開綠燈；兩者近月的股價表現可算有天淵之別，前者屢創新高，後者在公司不斷回購下仍然反覆尋底。獲滬深港通的納入基本上不和基本因素拉不上任何關係，北水會否因納入而進場也是未知數。筆者多次提供小米也碰釘，所以縱使消息面屬正面，也並無胆量再作推介，只希望消息能令股價振作吧！至於推介方面，可挑選乳業板塊 - 如澳優（1717）或 蒙牛乳業（2319）。上週五 A 股的二胎概念板塊出現拉升，炒作原因是中央可能會全面放開生育政策。港股的乳業板塊沒有跟漲，蒙牛更是當日表現最差籃籌，可博反彈。

2）國家統計局週五早上公布，第三季 GDP 進一步放緩至 6%，續創 27 年、即有紀錄以來的新低，差過市場平均預期的 6.1%。分析認為，9 月部分數據有起色與刺激措施相關，實際增長動力仍有限，第四季仍有破 6 壓力，預料中央需再放寬貨幣政策。

對於第四季經濟走勢，統計局國民經濟綜合統計司司長、新聞發言人毛盛勇昨日於記者會表示，一些國際機構對全球經濟的預測都不太樂觀，但從中國內部來看仍有有利支撐因素，例如 9 月製造業 PMI 增長有所加快；基建投資最近兩個月回升，汽車生產與銷售在近兩個月跌幅有所收窄，再加上去年同期基數相對較低，相信今年第四季經濟可保持平穩。（明報）

3）上交所、深交所公布滬港通和深港通新實施方法，明確了不同投票權架構公司股票的首次納入港股通投資範圍的條件，並在 10 月 28 日起實行，意味北水本月 28 日可以買賣美團點評（3690） 及小米（1810）兩家同股不同權股份。上交所另外公布，滬港通下港股通股票名單，將在下一交易日納入百威亞太（1876），即北水今天開始可買賣百威。（經濟日報）

4）英國國會下議院週六召開特別會議，以 332 對 306 票，通過由前保守黨議員提出的修正案，要先通過落實脫歐的相關法案，才能表決脫歐新協議。修正案通過，意味首相約翰遜需要向歐盟要求押後本月底的脫歐期限。不過，首相約翰遜重申，英國不會改變 10 月底脫歐的決定，會在下星期向國會，提交執行脫歐的相關法案。（信報）

5）國務院副總理劉鶴 10 月 19 日在出席 2019 年世界 VR 產業大會時宣佈，中美新一輪經貿高級別磋商在諸多領域取得實質性進展，為簽署階段性協議奠定了重要基礎。他指出，以虛擬現實產業為代表的新興產業正成為新的經濟增長點，中國經濟有充滿活力的微觀基礎、具有韌性的巨大回旋空間、充足宏觀政策工具，中國不擔心短期經濟波動，完全有信心、有能力確保實現宏觀經濟既定目標。

6）美股上週五市況總結：受環球經濟增長放緩憂慮，和波音及強生分別受不利消息影響，美股三大指數上週五走低，當中道指以接近全日低位收盤，下跌 256 點或 0.95%，標指和納指則分別下跌 0.39% 及 0.83%。十年期債息報 1.754%。美滙指數在 97.14，紐約期油最新報 53.7 美元。

7）個股訊息 （信報、經濟日報及明報）：

國壽（2628） 發盈喜，指今年首三季純利按年增加 1.8 倍至 2 倍；扣除非經常性收益後則升 1.5 倍至 1.7 倍。去年首九個月，國壽純利為 198.7 億元（人民幣，下同），意味國壽今年首九個月至少賺 556 億至 596 億元。

大昌行集團 (1828）宣布，大股東中信股份 (267) 旗下中信泰富透過協議安排對公司進行私有化，涉及註銷計劃股份的建議，每股註銷價格 3.7 元，涉及股份 8.17 億股，涉資 30.22 億元。每股作價 3.7 元，較停牌前報 2.69 元，溢價約 37.55%。

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